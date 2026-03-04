Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч Кубка Украины ЛНЗ – Буковина
Кубок Украины
04 марта 2026, 08:45 | Обновлено 04 марта 2026, 09:13
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины ЛНЗ – Буковина

Интересная встреча в 1/4 финала Кубка Украины

Где смотреть онлайн матч Кубка Украины ЛНЗ – Буковина
ФК ЛНЗ

4 марта в 15:30 начнется матч Кубка Украины между ЛНЗ и Буковина. Соперники сыграют в рамках 1/4 финала турнира.

ЛНЗ в УПЛ идет на второй позиции, а Буковина уверенно лидирует в Первой лиге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн канале УПЛ-ТБ и на ютуб-канале УПЛ.

По теме:
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это было бы не казусом, а настоящей катастрофой»
Пономарев предупредил футболистов ЛНЗ: «Не может быть и речи...»
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
ЛНЗ Черкассы Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу где смотреть
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
