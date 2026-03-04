4 марта в 15:30 начнется матч Кубка Украины между ЛНЗ и Буковина. Соперники сыграют в рамках 1/4 финала турнира.

ЛНЗ в УПЛ идет на второй позиции, а Буковина уверенно лидирует в Первой лиге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн канале УПЛ-ТБ и на ютуб-канале УПЛ.