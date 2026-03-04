Кубок Украины04 марта 2026, 08:45 | Обновлено 04 марта 2026, 09:13
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины ЛНЗ – Буковина
Интересная встреча в 1/4 финала Кубка Украины
04 марта 2026, 08:45 | Обновлено 04 марта 2026, 09:13
4 марта в 15:30 начнется матч Кубка Украины между ЛНЗ и Буковина. Соперники сыграют в рамках 1/4 финала турнира.
ЛНЗ в УПЛ идет на второй позиции, а Буковина уверенно лидирует в Первой лиге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн канале УПЛ-ТБ и на ютуб-канале УПЛ.
