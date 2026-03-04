Раскол в Реале: часть игроков недовольна Арбелоа
Тренер столкнулся с недоверием собственных игроков
В раздевалке мадридского «Реала» назревает серьезный конфликт: группа футболистов начала сомневаться в методах Альваро Арбелоа.
По информации The Athletic, на текущий момент главный тренер «сливочных» лишился безоговорочной поддержки внутри коллектива. Примечательно, что сразу после назначения Арбелоа микроклимат в команде заметно оздоровился, а отношения Винисиуса Жуниора с руководством клуба даже наладились. Однако за минувшие четыре недели настроения части игроков радикально ухудшились.
Ситуацию усугубляют неудачные результаты на поле: в понедельник «Реал» уступил «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги, потерпев второе поражение в чемпионате подряд. Сейчас мадридцы располагаются на второй строчке в таблице, позволяя «Барселоне» оторваться уже на 4 очка.
