Легенда футбола: «Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола»
Марсель Десайи выразил поддержку бразильскому вингеру
Бывший защитник «Челси» Марсель Десайи выразил поддержку Винисиусу Жуниору, отметив, что не усматривает ничего предосудительного в поведении бразильца во время матчей с «Бенфикой».
В первой встрече плей-офф Лиги чемпионов (1:0) Винисиус отметил забитый мяч танцем у углового флажка, после чего акцентировал внимание на своей фамилии на футболке.
Этот эпизод спровоцировал конфликт с форвардом лиссабонцев Джанлукой Престианни. По заявлению бразильца, аргентинец допустил расистское оскорбление в его адрес, назвав «обезьяной». В итоге УЕФА отстранил Престианни от участия в ответном поединке (1:2), где Винисиус снова отпраздновал гол танцем.
«Я удовлетворен тем, что Престианни не допустили к игре, а Жозе Моуринью скорректировал свою позицию по данному вопросу. Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола.
Настоящая проблема заключается в отношении окружающих к нему, и этому пора положить конец. Мы обязаны признать необходимость перемен, ведь подобное поведение на трибунах и поле недопустимо.
Эмоции игрока и его танцы – это не провокация, которая могла бы оправдать оскорбления. Отрадно, что ФИФА начала уделять таким инцидентам пристальное внимание», – подчеркнул Десайи.
