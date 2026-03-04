Легенда футбола: «Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола»

Бывший защитник «Челси» Марсель Десайи выразил поддержку Винисиусу Жуниору, отметив, что не усматривает ничего предосудительного в поведении бразильца во время матчей с «Бенфикой».

В первой встрече плей-офф Лиги чемпионов (1:0) Винисиус отметил забитый мяч танцем у углового флажка, после чего акцентировал внимание на своей фамилии на футболке.

Этот эпизод спровоцировал конфликт с форвардом лиссабонцев Джанлукой Престианни. По заявлению бразильца, аргентинец допустил расистское оскорбление в его адрес, назвав «обезьяной». В итоге УЕФА отстранил Престианни от участия в ответном поединке (1:2), где Винисиус снова отпраздновал гол танцем.