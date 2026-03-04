Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 марта 2026, 05:21 | Обновлено 04 марта 2026, 05:37
Легенда футбола: «Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола»

Марсель Десайи выразил поддержку бразильскому вингеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Челси» Марсель Десайи выразил поддержку Винисиусу Жуниору, отметив, что не усматривает ничего предосудительного в поведении бразильца во время матчей с «Бенфикой».

В первой встрече плей-офф Лиги чемпионов (1:0) Винисиус отметил забитый мяч танцем у углового флажка, после чего акцентировал внимание на своей фамилии на футболке.

Этот эпизод спровоцировал конфликт с форвардом лиссабонцев Джанлукой Престианни. По заявлению бразильца, аргентинец допустил расистское оскорбление в его адрес, назвав «обезьяной». В итоге УЕФА отстранил Престианни от участия в ответном поединке (1:2), где Винисиус снова отпраздновал гол танцем.

«Я удовлетворен тем, что Престианни не допустили к игре, а Жозе Моуринью скорректировал свою позицию по данному вопросу. Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола.

Настоящая проблема заключается в отношении окружающих к нему, и этому пора положить конец. Мы обязаны признать необходимость перемен, ведь подобное поведение на трибунах и поле недопустимо.

Эмоции игрока и его танцы – это не провокация, которая могла бы оправдать оскорбления. Отрадно, что ФИФА начала уделять таким инцидентам пристальное внимание», – подчеркнул Десайи.

По теме:
Гвардиола взорвался из-за календаря Ман Сити перед битвой с Реалом
Рико об ударе Рюдигера: «Мне бы за такое впаяли 10 матчей дисквалификации»
Андрей ЛУНИН: «Мы ждем его возвращения в Реал»
Марсель Десайи Винисиус Жуниор Джанлука Престианни Реал Мадрид Бенфика Жозе Моуриньо Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: AS
