Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Никто не заслуживает титул АПЛ»: легенда МЮ – о чемпионской гонке
Англия
04 марта 2026, 05:05
«Никто не заслуживает титул АПЛ»: легенда МЮ – о чемпионской гонке

Пол Скоулз разнес уровень английской Премьер-лиги в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился скептическим мнением относительно чемпионской гонки в английской Премьер-лиге текущего сезона.

«Раньше, кто бы ни забирал титул, в конце сезона всегда можно было признать их превосходство. В этом же году ни один из претендентов не убедил меня в том, что достоин звания чемпиона.

Честно говоря, я бы вообще никому не вручал кубок – никто этого не заслужил. Уровень игры в этом розыгрыше был, откровенно говоря, не слишком захватывающим.

На «Арсенал» сейчас давит колоссальный груз ответственности. Они годами занимали отличные позиции, но постоянно спотыкались перед финишной прямой.

Сейчас они снова в лидерах, но яркого футбола ждать не стоит. Я не видел выдающейся игры ни от одной команды на протяжении всего сезона.

Теперь главный вопрос в том, как именно они справятся с решающим шагом», – заявил Скоулз в подкасте «The Good, The Bad & The Football».

На данный момент лондонский «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 64 очками после 29 туров. Следом идет «Манчестер Сити», у которого 59 баллов и игра в запасе.

Пол Скоулз Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Сити
Михаил Олексиенко Источник: The Sun
