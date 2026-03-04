«Никто не заслуживает титул АПЛ»: легенда МЮ – о чемпионской гонке

Легендарный хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился скептическим мнением относительно чемпионской гонки в английской Премьер-лиге текущего сезона.

«Раньше, кто бы ни забирал титул, в конце сезона всегда можно было признать их превосходство. В этом же году ни один из претендентов не убедил меня в том, что достоин звания чемпиона.

Честно говоря, я бы вообще никому не вручал кубок – никто этого не заслужил. Уровень игры в этом розыгрыше был, откровенно говоря, не слишком захватывающим.

На «Арсенал» сейчас давит колоссальный груз ответственности. Они годами занимали отличные позиции, но постоянно спотыкались перед финишной прямой.

Сейчас они снова в лидерах, но яркого футбола ждать не стоит. Я не видел выдающейся игры ни от одной команды на протяжении всего сезона.

Теперь главный вопрос в том, как именно они справятся с решающим шагом», – заявил Скоулз в подкасте «The Good, The Bad & The Football».