«Никто не заслуживает титул АПЛ»: легенда МЮ – о чемпионской гонке
Пол Скоулз разнес уровень английской Премьер-лиги в этом сезоне
Легендарный хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился скептическим мнением относительно чемпионской гонки в английской Премьер-лиге текущего сезона.
«Раньше, кто бы ни забирал титул, в конце сезона всегда можно было признать их превосходство. В этом же году ни один из претендентов не убедил меня в том, что достоин звания чемпиона.
Честно говоря, я бы вообще никому не вручал кубок – никто этого не заслужил. Уровень игры в этом розыгрыше был, откровенно говоря, не слишком захватывающим.
На «Арсенал» сейчас давит колоссальный груз ответственности. Они годами занимали отличные позиции, но постоянно спотыкались перед финишной прямой.
Сейчас они снова в лидерах, но яркого футбола ждать не стоит. Я не видел выдающейся игры ни от одной команды на протяжении всего сезона.
Теперь главный вопрос в том, как именно они справятся с решающим шагом», – заявил Скоулз в подкасте «The Good, The Bad & The Football».
На данный момент лондонский «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 64 очками после 29 туров. Следом идет «Манчестер Сити», у которого 59 баллов и игра в запасе.
