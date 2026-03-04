Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 марта 2026, 01:58 | Обновлено 04 марта 2026, 05:03
«Это вдвое больнее!»: Арне Слот назвал главную проблему Ливерпуля

Тренер выразил разочарование итогом встречи с Вулверхэмптоном

«Это вдвое больнее!»: Арне Слот назвал главную проблему Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот выразил разочарование итогом встречи с «Вулверхэмптоном» (1:2) в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.

«Результат крайне неутешительный. Если в первом тайме наше выступление было далеким от идеала, то после перерыва команда заиграла энергичнее.

Мы планомерно нагнетали обстановку у чужих ворот, однако пропустили в первом же эпизоде, когда оппонент добрался до нашей штрафной.

Нам удалось оперативно восстановить паритет, и мы дважды имели шансы вырвать победу, но в итоге получили гол после рикошета в ситуации, которую даже сложно назвать голевым моментом.

Это задевает вдвойне, учитывая, какими усилиями нам дается каждый забитый мяч. Еще до начала игры я подчеркивал, что сейчас мы реализуем преимущественно стандартные положения.

Несмотря на достаточное количество созданных возможностей, процесс их превращения в голы остается для нас большой проблемой», – подытожил главный тренер мерсисайдцев.

«Баланс нарушен!» – тренер МЮ намекнул на серьезную проблему в АПЛ
«Никто не заслуживает титул АПЛ»: легенда МЮ – о чемпионской гонке
Гвардиола взорвался из-за календаря Ман Сити перед битвой с Реалом
Арне Слот Ливерпуль Вулверхэмптон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко
