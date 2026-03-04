Болельщики Барселоны атаковали футболистов Атлетико
Разъяренные ультрас забросали автобус посторонними предметами
Агрессивное поведение болельщиков «Барселоны» едва не обернулось трагедией для представителей мадридского «Атлетико». Инцидент произошел перед началом ответного полуфинального матча Кубка Испании на стадионе «Камп Ноу» (3:0).
Как сообщает издание COPE, радикально настроенные фанаты «сине-гранатовых» атаковали автобус с игроками гостей, когда тот приближался к арене.
Разъяренные ультрас забросали транспортное средство посторонними предметами, в результате чего одно из стекол было разбито. К счастью, никто из футболистов или персонала «матрасников» не получил травм, и команда смогла продолжить путь.
