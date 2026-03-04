Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болельщики Барселоны атаковали футболистов Атлетико
Испания
04 марта 2026, 04:34 | Обновлено 04 марта 2026, 04:35
Болельщики Барселоны атаковали футболистов Атлетико

Разъяренные ультрас забросали автобус посторонними предметами

Агрессивное поведение болельщиков «Барселоны» едва не обернулось трагедией для представителей мадридского «Атлетико». Инцидент произошел перед началом ответного полуфинального матча Кубка Испании на стадионе «Камп Ноу» (3:0).

Как сообщает издание COPE, радикально настроенные фанаты «сине-гранатовых» атаковали автобус с игроками гостей, когда тот приближался к арене.

Разъяренные ультрас забросали транспортное средство посторонними предметами, в результате чего одно из стекол было разбито. К счастью, никто из футболистов или персонала «матрасников» не получил травм, и команда смогла продолжить путь.

Атлетико Мадрид Барселона Кубок Испании по футболу автобусы болельщики
Михаил Олексиенко
