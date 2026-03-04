Эмоциональное признание Симеона после валидольной битвы с Барселоной

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после ответной встречи 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:3, результат первого матча – 4:0).

«Ранее мы потерпели неудачу в двух полуфиналах, и сегодня нам противостоял великолепный оппонент, действующий с предельной интенсивностью. У нас были шансы нанести им удар, но соперник превзошел нас во владении мячом – именно это преимущество вылилось во все три забитых гола.

Игра выдалась изматывающей, и мы осознавали, что это будет долгий путь. Тем не менее мы реализовали задуманное и довольны итогом. В матчах против клубов уровня «Барселоны» трудности неизбежны.

Соперник применял плотный прессинг, лишая нас возможности атаковать. В те редкие моменты, когда удавалось выйти вперед, мы создавали им проблемы, хотя рассчитывали на большее количество таких эпизодов.

Нашим фанатам была необходима эта игра. Футболисты прикладывают колоссальные усилия ради достижения цели. Теперь ребятам важно восстановиться и с энтузиазмом начать подготовку к финалу», – отметил Симеоне.