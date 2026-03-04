Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмоциональное признание Симеона после валидольной битвы с Барселоной
Испания
04 марта 2026, 03:13 |
156
0

Эмоциональное признание Симеона после валидольной битвы с Барселоной

Тренер Атлетико прокомментировал драматический выход в финал Кубка Испании

04 марта 2026, 03:13 |
156
0
Эмоциональное признание Симеона после валидольной битвы с Барселоной
УЕФА. Диего Симеоне

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после ответной встречи 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:3, результат первого матча – 4:0).

«Ранее мы потерпели неудачу в двух полуфиналах, и сегодня нам противостоял великолепный оппонент, действующий с предельной интенсивностью. У нас были шансы нанести им удар, но соперник превзошел нас во владении мячом – именно это преимущество вылилось во все три забитых гола.

Игра выдалась изматывающей, и мы осознавали, что это будет долгий путь. Тем не менее мы реализовали задуманное и довольны итогом. В матчах против клубов уровня «Барселоны» трудности неизбежны.

Соперник применял плотный прессинг, лишая нас возможности атаковать. В те редкие моменты, когда удавалось выйти вперед, мы создавали им проблемы, хотя рассчитывали на большее количество таких эпизодов.

Нашим фанатам была необходима эта игра. Футболисты прикладывают колоссальные усилия ради достижения цели. Теперь ребятам важно восстановиться и с энтузиазмом начать подготовку к финалу», – отметил Симеоне.

По теме:
Флик – о травмах двух игроков основы: «Это серьезная проблема»
Барселона – Атлетико – 3:0 (3:4). В шаге от ремонтады. Видео голов и обзор
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Диего Симеоне Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03 марта 2026, 08:14 9
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»

Тренер – о позиции нападающего в команде

Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 03 марта 2026, 03:33 40
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»

Цыганык возмущен ситуацией со стадионом в Ужгороде

Источник: киевское Динамо было вынуждено расстроить Зарю
Футбол | 04.03.2026, 01:32
Источник: киевское Динамо было вынуждено расстроить Зарю
Источник: киевское Динамо было вынуждено расстроить Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03.03.2026, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Футбол | 03.03.2026, 20:02
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих отреагировала на то, что Бубка молчит о войне в Украине
Магучих отреагировала на то, что Бубка молчит о войне в Украине
02.03.2026, 04:42 22
Другие виды
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 5
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем