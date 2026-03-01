Барселона потеряла суперзвезду атаки. Известны подробности

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски выбыл из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба каталонского гранда.

У 37-летнего футболиста обнаружен перелом левой глазницы, который он получил в победном для «сине-гранатовых» поединке с «Вильярреалом» (4:1).

Из-за повреждения польский бомбардир пропустит ответный поединок полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико», который состоится 3 марта в 22:00 по Киеву. В первом матче «Барселона» потерпела поражение со счетом 0:4.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14забитыми мячами и тремя ассистами.