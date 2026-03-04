Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»
04 марта 2026, 14:32
НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»

Бразилец прокомментировал травму Родриго

НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Родриго

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар обратился к вингеру «Реала» Родриго на фоне травмы крестообразных связок звезды испанского клуба:

«Сегодня для меня один из самых грустных дней. Когда я узнал о травме, в моей голове промелькнул целый фильм. Все страдания, все мучения и страх пережить эту травму! Мой 10, мой мальчик, мой наследник (как я тебя называю), я прошу тебя только об одном – береги свою голову, сейчас самое время собрать вокруг себя всех, кого ты любишь... И как ты сам сказал, ты не заслуживал пройти через это именно сейчас, но кто мы такие, чтобы сомневаться в планах Бога. Братишка, сила, я уверен, что ты вернешься в полном порядке Я люблю тебя. Так же, как ты поддерживал меня, я буду здесь для тебя!!».

Пресс-служба «сливочных» подтвердила травму игрока и то, что он пропустит ближайшие 10 месяцев.

Родриго Гоес Реал Мадрид травма Неймар Сантос
Даниил Кирияка Источник: Instagram
