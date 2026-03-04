Жирона отреагировала на гол Ваната, который забил в двух матчах подряд
В обеих случаях результативными передачами отличился бельгийский полузащитник Аксель Витсель
В воскресенье, 1 марта, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Сельта». Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 1:2.
Автором единственного забитого мяча в составе каталонской команды стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который огорчил вратаря соперника на 35-й минуте.
Пресс-служба каталонского клуба опубликовала видео, посвященное 24-летнему футболисту и его одноклубнику – опытному бельгийскому полузащитнику Акселю Витселю.
«Жирона» акцентировала внимание на связке двух игроков – оба последних гола Ванат забивал после ассистов от 37-летнего футболиста сборной Бельгии.
В нынешнем сезоне Ванат провел 22 игры в составе каталонского клуба в чемпионате Испании, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
🦖 Witsel ➡️ Vanat ⚽️— Girona FC (@GironaFC) March 3, 2026
𝐄𝐥 𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐦𝐨𝐭𝐚 pic.twitter.com/SckFxjPygW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист будет иметь шанс сыграть в этом сезоне
Британец о сравнении Итаумы с легендой бокса