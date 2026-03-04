Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона отреагировала на гол Ваната, который забил в двух матчах подряд
Испания
04 марта 2026, 08:22 |
543
0

Жирона отреагировала на гол Ваната, который забил в двух матчах подряд

В обеих случаях результативными передачами отличился бельгийский полузащитник Аксель Витсель

04 марта 2026, 08:22 |
543
0
Жирона отреагировала на гол Ваната, который забил в двух матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат и Аксель Витсель

В воскресенье, 1 марта, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Сельта». Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 1:2.

Автором единственного забитого мяча в составе каталонской команды стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который огорчил вратаря соперника на 35-й минуте.

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала видео, посвященное 24-летнему футболисту и его одноклубнику – опытному бельгийскому полузащитнику Акселю Витселю.

«Жирона» акцентировала внимание на связке двух игроков – оба последних гола Ванат забивал после ассистов от 37-летнего футболиста сборной Бельгии.

В нынешнем сезоне Ванат провел 22 игры в составе каталонского клуба в чемпионате Испании, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Раскол в Реале: часть игроков недовольна Арбелоа
Рико об ударе Рюдигера: «Мне бы за такое впаяли 10 матчей дисквалификации»
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский тренер возглавил Алавес
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Сельта Владислав Ванат Аксель Витсель видео голов и обзор
Николай Тытюк Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определено будущее Артема Довбика. Каковы перспективы?
Футбол | 04 марта 2026, 05:02 0
Определено будущее Артема Довбика. Каковы перспективы?
Определено будущее Артема Довбика. Каковы перспективы?

Футболист будет иметь шанс сыграть в этом сезоне

Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Бокс | 03 марта 2026, 09:40 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»

Британец о сравнении Итаумы с легендой бокса

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 03.03.2026, 18:12
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Где смотреть онлайн 2-й матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Атлетико
Футбол | 03.03.2026, 07:03
Где смотреть онлайн 2-й матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Атлетико
Где смотреть онлайн 2-й матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Атлетико
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Футбол | 03.03.2026, 22:22
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 40
Футбол
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 5
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 21
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем