Жирона отреагировала на гол Ваната, который забил в двух матчах подряд

В воскресенье, 1 марта, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Сельта». Подопечные Мичела потерпели поражение со счетом 1:2.

Автором единственного забитого мяча в составе каталонской команды стал форвард сборной Украины Владислав Ванат, который огорчил вратаря соперника на 35-й минуте.

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала видео, посвященное 24-летнему футболисту и его одноклубнику – опытному бельгийскому полузащитнику Акселю Витселю.

«Жирона» акцентировала внимание на связке двух игроков – оба последних гола Ванат забивал после ассистов от 37-летнего футболиста сборной Бельгии.

В нынешнем сезоне Ванат провел 22 игры в составе каталонского клуба в чемпионате Испании, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.