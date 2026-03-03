РЕБРОВ: «Тымчик готов. Но я не могу говорить тренеру Динамо, кого ставить»

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал о кандидатах на позицию правого защитника:

«Травмы? Это же не впервые. Перед каждой игрой такое случается, к сожалению. Нужно выходить из такого положения. Я считаю, у нас на каждой позиции есть конкуренция. Будем вызывать игроков, которые этого заслуживают.

Отсутствие Конопли? Посмотрим. Александр Тымчик сейчас готов. Надеюсь, он будет играть следующую встречу в Кубке Украины. Я не могу говорить тренеру Динамо, кого ставить.

Матвей Коробов заслуживает это место – я видел на сборах, он очень хорошо выглядел на этой позиции. В матчах УПЛ он так же выглядит. Если он выиграет конкуренцию – он этого заслуживает».