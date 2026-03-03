Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Тымчик готов. Но я не могу говорить тренеру Динамо, кого ставить»
Чемпионат мира
03 марта 2026, 17:29 | Обновлено 03 марта 2026, 17:37
193
0

РЕБРОВ: «Тымчик готов. Но я не могу говорить тренеру Динамо, кого ставить»

Коуч сборной Украины рассказал о кандидатах на позицию правого защитника

03 марта 2026, 17:29 | Обновлено 03 марта 2026, 17:37
193
0
РЕБРОВ: «Тымчик готов. Но я не могу говорить тренеру Динамо, кого ставить»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал о кандидатах на позицию правого защитника:

«Травмы? Это же не впервые. Перед каждой игрой такое случается, к сожалению. Нужно выходить из такого положения. Я считаю, у нас на каждой позиции есть конкуренция. Будем вызывать игроков, которые этого заслуживают.

Отсутствие Конопли? Посмотрим. Александр Тымчик сейчас готов. Надеюсь, он будет играть следующую встречу в Кубке Украины. Я не могу говорить тренеру Динамо, кого ставить.

Матвей Коробов заслуживает это место – я видел на сборах, он очень хорошо выглядел на этой позиции. В матчах УПЛ он так же выглядит. Если он выиграет конкуренцию – он этого заслуживает».

По теме:
Форвард Полесья: «Каждый матч есть мысль – вдруг вызовут в сборную Украины»
РЕБРОВ: «Есть регламент. Надо 5 лет играть в стране для натурализации»
Маркевич посоветовал Реброву обратить внимание на футболиста Динамо
Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Александр Тымчик Ефим Конопля Матвей Коробов
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03 марта 2026, 08:14 7
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»

Тренер – о позиции нападающего в команде

Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 03 марта 2026, 15:00 38
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Первый полуфиналист определится в Киеве

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Баскетбол | 02.03.2026, 23:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Футбол | 03.03.2026, 16:50
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03.03.2026, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 8
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 27
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 10
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем