Все очень серьезно. В Реале рассказали, на сколько выбыл Родриго

Бразильский вингер «Реала» Родриго порвал крестообразную связку колено. Это подтвердила клубная пресс-служба испанского гранда.

Ближайшие 10 месяцев 25-летний футболист будет восстанавливаться. Таким образом он пропустит остаток текущего сезона, мундиаль и начало новой кампании. Испанские СМИ ранее сообщали о том, что он пропустит 6-7 месяцев.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.