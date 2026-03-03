Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все очень серьезно. В Реале рассказали, на сколько выбыл Родриго
Испания
03 марта 2026, 17:47 | Обновлено 03 марта 2026, 17:48
496
0

Все очень серьезно. В Реале рассказали, на сколько выбыл Родриго

Бразилец пропустит ближайшие десять месяцев

03 марта 2026, 17:47 | Обновлено 03 марта 2026, 17:48
496
0
Все очень серьезно. В Реале рассказали, на сколько выбыл Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер «Реала» Родриго порвал крестообразную связку колено. Это подтвердила клубная пресс-служба испанского гранда.

Ближайшие 10 месяцев 25-летний футболист будет восстанавливаться. Таким образом он пропустит остаток текущего сезона, мундиаль и начало новой кампании. Испанские СМИ ранее сообщали о том, что он пропустит 6-7 месяцев.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

По теме:
Один из лучших клубов мира сменит тренера уже летом. Решение принято
Сезон окончен. Звездный игрок атаки Реала порвал кресты, не поедет на ЧМ
ЗИДАН: «Благодаря им я ощутил тот азарт, который чувствовал как игрок»
травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид травма колена Ла Лига Родриго Гоес
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Футбол | 02 марта 2026, 20:36 2
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США

Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что команда не собирается сниматься с турнира

Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Футбол | 03 марта 2026, 16:33 0
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании

Ответный поединок состоится 3 марта и начнется в 22:00 по Киеву

У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03.03.2026, 00:05
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»
Футбол | 03.03.2026, 09:25
Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»
Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 03.03.2026, 03:33
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 9
Футбол
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 19
Футбол
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
02.03.2026, 01:32 4
Футбол
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем