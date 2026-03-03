Все очень серьезно. В Реале рассказали, на сколько выбыл Родриго
Бразилец пропустит ближайшие десять месяцев
Бразильский вингер «Реала» Родриго порвал крестообразную связку колено. Это подтвердила клубная пресс-служба испанского гранда.
Ближайшие 10 месяцев 25-летний футболист будет восстанавливаться. Таким образом он пропустит остаток текущего сезона, мундиаль и начало новой кампании. Испанские СМИ ранее сообщали о том, что он пропустит 6-7 месяцев.
В сезоне 2025/26 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что команда не собирается сниматься с турнира
Ответный поединок состоится 3 марта и начнется в 22:00 по Киеву