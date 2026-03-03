ВИДЕО. Челенджер в ОАЭ прервали из-за взрывов. Что известно?
Теннисный матч в Фуджейре был остановлен из-за звуков взрывов возле места проведения турнира
Финальный матч квалификации челенджера в Объединенных Арабских Эмиратах был прерван из‑за звуков взрывов.
Теннисисты, игравшие поединок, судья и все присутствующие экстренно покинули корт и ушли в более безопасное место.
В Фуджейре (ОАЭ) где сейчас проводится турнир, упали обломки дронов в промышленной зоне и прозвучал взрыв. Место взрыва находится недалеко от теннисных кортов. Над кортом были также слышны звуки летающих самолетов. Пока неизвестно, когда возобновятся матчи.
Правительство Эмиратов сообщило, что воздушное пространство закрыто как минимум до четверга, 5 марта.
«Все запланированные рейсы Emirates в Дубай и из Дубая остаются приостановленными до 23:59 по местному времени ОАЭ 4 марта из-за закрытия воздушного пространства в регионе.
Emirates продолжает выполнять ограниченное количество пассажирских рейсов для репатриации и грузовых рейсов 3 и 4 марта. Мы размещаем клиентов с предварительными бронированиями в приоритетном порядке на этих ограниченных рейсах. Пожалуйста, не направляйтесь в аэропорт, если вам не сообщила непосредственно Emirates или если у вас нет подтвержденного бронирования на эти рейсы.
Emirates продолжает следить за ситуацией, и мы адаптируем наше операционное расписание соответственно.
Последние обновления по рейсам будут опубликованы на нашем веб-сайте».
Holy shit…. Play suspended at the Fujairah Challenger tournament in UAE today— SK (@Djoko_UTD) March 3, 2026
Players told to evacuate the court and go inside because of some mishap (sound of a bomb near the court) Scary 😨
pic.twitter.com/h54t7W7wPW
All scheduled Emirates flights to and from Dubai remain suspended until 2359hrs UAE time on 4 March, due to airspace closures across the region.— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 3, 2026
Emirates continues to operate a limited number of passenger repatriation and freighter flights on 3 and 4 March. We are accommodating… pic.twitter.com/rNFG3mDovl
