Экс-капитан Ворсклы: «Ситуация еще никогда не была столь угрожающей»

Бывший капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал возникшие проблемы с функционированием известного полтавского клуба.

«Еще когда я защищал цвета «Ворсклы», то были задержки с зарплатой, но мы сохраняли спокойствие и знали, что задолженности обязательно будут ликвидированы. Поэтому всегда были сосредоточены прежде всего на футболе, были настроены на покорение высоких результатов.

К сожалению, по разным причинам в последние годы финансовые тылы «Ворсклы» стали шаткими, что и привело к потере «прописки» в УПЛ. Но все равно речь не шла о снятии команды с перволигового первенства.

И хотя сейчас я уже не работаю в клубных структурах клуба и не владею информацией из середины команды, однако, похоже, что еще никогда ситуация с финансами не была столь угрожающей.

Тем не менее, менеджменту «Ворсклы» хватает опыта, деловых связей и поэтому есть основания надеяться, что до исчезновения «Ворсклы» с футбольной карты Украины дело не дойдет».