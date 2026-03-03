Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-капитан Ворсклы: «Ситуация еще никогда не была столь угрожающей»
Украина. Первая лига
03 марта 2026, 13:41
1

Чеснаков надеется, что до банкротства дело не дойдет

ФК Ворскла Полтава. Владимир Чеснаков

Бывший капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал возникшие проблемы с функционированием известного полтавского клуба.

«Еще когда я защищал цвета «Ворсклы», то были задержки с зарплатой, но мы сохраняли спокойствие и знали, что задолженности обязательно будут ликвидированы. Поэтому всегда были сосредоточены прежде всего на футболе, были настроены на покорение высоких результатов.

К сожалению, по разным причинам в последние годы финансовые тылы «Ворсклы» стали шаткими, что и привело к потере «прописки» в УПЛ. Но все равно речь не шла о снятии команды с перволигового первенства.

И хотя сейчас я уже не работаю в клубных структурах клуба и не владею информацией из середины команды, однако, похоже, что еще никогда ситуация с финансами не была столь угрожающей.

Тем не менее, менеджменту «Ворсклы» хватает опыта, деловых связей и поэтому есть основания надеяться, что до исчезновения «Ворсклы» с футбольной карты Украины дело не дойдет».

Рух из-за травмы потерял еще одного защитника
Оболонь поможет клубу Украинской Премьер-лиги после отказа Динамо
Солидные деньги. Названа зарплата Олега Федора в Полесье
Перець
поки час є шукайте нові команди
