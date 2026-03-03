Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
03 марта 2026, 15:17 |
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с клубом Второй лиги

Киевский «Локомотив» объявил о подписании 27-летнего нападающего Ильи Зубкова

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с клубом Второй лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Зубков

Киевский «Локомотив» объявил о подписании 27-летнего центрального нападающего Ильи Зубкова, который является воспитанником другого киевского клуба – «Динамо».

Зубков родился 21 апреля 1998 года в Киеве. Футбольное образование получал в школах Добро, Восток и академия «Динамо» имени Валерия Лобановского. Профессиональную карьеру начал в 2015 году в составе «Динамо-2».

В течение карьеры форвард успел поиграть за границей в чешских клубах «Бенешов», «Селье» и «Белло Влашим», «Богемианс Б», а также в австрийском «Капфенберге».

В Украине Зубков защищал цвета «Альянса» (Липовая Долина), харьковского «Металлиста 1925» в Премьер-лиге и ФСК «Мариуполь».

Последним клубом нападающего был ФК «Кудровка», который он покинул в июле 2025 года и с тех пор находится в статусе свободного агента.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.

