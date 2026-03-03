Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
03 марта 2026, 14:16
Алькарас, Синнер, Джокович. Состоялся жребий турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс

Алькарас – первый сеяный, Синнер вернулся на Мастерс в Индиан-Уэллс

Алькарас, Синнер, Джокович. Состоялся жребий турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

3 марта состоялась жеребьевка хардового турнира ATP 1000 в Индиана-Уэллс, США.

Статус первого сеяного у Карлоса Алькараса. Он начнет выступления со 2-го круга и может сыграть либо против Теренса Атмана, либо против Григора Димитрова.

Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер также начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Джеймс Дакворт, либо квалифайер.

В прошлом году, Янник пропустил Мастерс в Индиан-Уэллсе из-за дисквалификации.

Третий сеяный турнира – Новак Джокович. Представитель Сербии сыграет свой стартовый поединок (1/32 финала) либо с Камилом Майхжаком, либо с Джованни Мпеши Перрикаром.

Немец Александр Зверев – сеяный под четвертым номером, сыграет матч 1/32 финала либо с Маттео Берреттини, либо с Адрианом Маннарино.

На Мастерсе в Индиан-Уэллс выступит муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной – Гаэль Монфис. Француз получил wild card от организаторов турнира и начнет выступление с 1/64 финала против квалифайера.

Действующий чемпион турнира – Джек Дрейпер (ATP 14). Британец сыграет свой стартовый матч 1/32 финала либо с Фабианом Марожаном, либо с Роберто Баутиста Агутом.

Матчи основной сетки стартуют 5 марта.

ATP Индиан-Уэллс Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Новак Джокович Александр Зверев Джек Дрейпер Гаэль Монфис
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
