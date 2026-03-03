Украина. Премьер лига03 марта 2026, 15:05 | Обновлено 03 марта 2026, 15:32
Форвард Полесья: «Каждый матч есть мысль – вдруг вызовут в сборную Украины»
Гайдучик мечтает о сборной
Форвард Полесья Николай Гайдучик мечтает о том, что однажды наставник сборной Украины обратит на него внимание и вызовет в команду.
«В каждом матче есть мысль, а вдруг вызовут в сборную. Вдруг на сборе это будешь ты. Возможно, если тебя там нет, то что нужно сделать, чтобы тебя позвали. Значит, мало работаю, если не вызывают».
«Мне ничего не сообщали, вызовут ли в сборную», – сказал Гайдучик.
В нынешнем сезоне УПЛ Гайдучик забил 8 голов.
