Форвард Полесья: «Каждый матч есть мысль – вдруг вызовут в сборную Украины»

Форвард Полесья Николай Гайдучик мечтает о том, что однажды наставник сборной Украины обратит на него внимание и вызовет в команду.

«В каждом матче есть мысль, а вдруг вызовут в сборную. Вдруг на сборе это будешь ты. Возможно, если тебя там нет, то что нужно сделать, чтобы тебя позвали. Значит, мало работаю, если не вызывают».

«Мне ничего не сообщали, вызовут ли в сборную», – сказал Гайдучик.

В нынешнем сезоне УПЛ Гайдучик забил 8 голов.