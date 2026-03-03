Оболонь поможет клубу Украинской Премьер-лиги после отказа Динамо

В воскресенье, 8 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Полтава».

Команда Виктора Скрипника планировала провести номинально домашний поединок на стадионе имени Лобановского, однако не сможет этого сделать из-за отказа «Динамо».

Киевский клуб, который является хозяином стадиона, выступил против дополнительных нагрузок на газон, который и так находится далеко не в оптимальном состоянии.

По информации ТаТоТаке, помочь «Заре» решила «Оболонь», которая предоставит свою арену для предстоящего поединка против «Полтавы».

Из-за погодных условий и состояния полей комитет стадионов УАФ предоставляет возможность командам договариваться с аренами, которые не были указаны накануне сезона как резервные.

Луганский клуб планирует, что после игры 19-го тура сможет вернуться на стадион имени Лобановского и проводить следующие домашние игры на этой арене.