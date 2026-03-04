Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Германия
04 марта 2026, 08:49 |
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду

Артем Степанов в нынешнем сезоне защищает цвета нидерландского «Утрехта» на правах аренды

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Форвард сборной Украины U-19 Артем Степанов мог играть в составе мюнхенской «Баварии», однако переход не состоялся по нефутбольным причинам. Об этом сообщил отец игрока:

«Сначала Артём был в Мюнхене. Артема и еще троих ребят забрали в Мюнхен, они тренировались в футбольном клубе «Бавария» – четыре месяца он там тренировался.

Но потом так получилось, что мы переехали в Леверкузен. Я не знаю полностью всех причин, почему мы не остались в Мюнхене, ведь там уже контракт нам предложили.

Однако в конце что-то произошло – по нефутбольным причинам, которых я не знаю. И мы попали в Леверкузен», – подытожил Роман Степанов.

Контракт Степанова-младшего принадлежит «Байеру», однако в нынешнем сезоне 18-летний украинец играет на правах аренды – сначала защищал цвета немецкого «Нюрнберга», теперь играет за нидерландский «Утрехт».

Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футболист Динамо, который не входит в планы Костюка, нашел клуб в Грузии
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Это самые быстрые переговоры в моей жизни»
Байер Бавария Нюрнберг чемпионат Нидерландов по футболу Утрехт Артем Степанов трансферы трансферы Бундеслиги аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Утрехт
