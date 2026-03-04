Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду

Форвард сборной Украины U-19 Артем Степанов мог играть в составе мюнхенской «Баварии», однако переход не состоялся по нефутбольным причинам. Об этом сообщил отец игрока:

«Сначала Артём был в Мюнхене. Артема и еще троих ребят забрали в Мюнхен, они тренировались в футбольном клубе «Бавария» – четыре месяца он там тренировался.

Но потом так получилось, что мы переехали в Леверкузен. Я не знаю полностью всех причин, почему мы не остались в Мюнхене, ведь там уже контракт нам предложили.

Однако в конце что-то произошло – по нефутбольным причинам, которых я не знаю. И мы попали в Леверкузен», – подытожил Роман Степанов.

Контракт Степанова-младшего принадлежит «Байеру», однако в нынешнем сезоне 18-летний украинец играет на правах аренды – сначала защищал цвета немецкого «Нюрнберга», теперь играет за нидерландский «Утрехт».