ОФИЦИАЛЬНО. Неудачное начало сезона. Фламенго уволил Филипе Луиса

Футбольный клуб «Фламенго» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Филипе Луисом.

Такое решение было принято после неубедительного старта команды в новом сезоне и поражения в финале Суперкубка Южной Америки аргентинскому «Ланусу» (2:4 по сумме двух матчей).

Кроме того, по информации местных СМИ, руководству клуба не понравились высказывания тренера о конфликте Винисиуса и Престиани, в котором он не выразил поддержку ни одной из сторон.

Филипе Луис возглавил «Фламенго» о сенью 2024 года, а перед стартом этого сезона продлил контракт с клубом. С тех пор «красно-черные» провели под его руководством 99 матчей, в которых одержали 62 победы, 21 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

Во главе «Фла» Филипе стал чемпионом Бразилии, чемпионом штата Кариока, победителем Кубка Либертадорес, Суперкубка и Кубка Бразилии.

Имя нового главного тренера команды клуб объявит позже.