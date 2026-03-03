Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Неудачное начало сезона. Фламенго уволил Филипе Луиса
Бразилия
03 марта 2026, 12:14 | Обновлено 03 марта 2026, 12:34
ОФИЦИАЛЬНО. Неудачное начало сезона. Фламенго уволил Филипе Луиса

Не простили поражение аргентинцам

Футбольный клуб «Фламенго» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Филипе Луисом.

Такое решение было принято после неубедительного старта команды в новом сезоне и поражения в финале Суперкубка Южной Америки аргентинскому «Ланусу» (2:4 по сумме двух матчей).

Кроме того, по информации местных СМИ, руководству клуба не понравились высказывания тренера о конфликте Винисиуса и Престиани, в котором он не выразил поддержку ни одной из сторон.

Филипе Луис возглавил «Фламенго» о сенью 2024 года, а перед стартом этого сезона продлил контракт с клубом. С тех пор «красно-черные» провели под его руководством 99 матчей, в которых одержали 62 победы, 21 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

Во главе «Фла» Филипе стал чемпионом Бразилии, чемпионом штата Кариока, победителем Кубка Либертадорес, Суперкубка и Кубка Бразилии.

Имя нового главного тренера команды клуб объявит позже.

Иван Чирко Источник: ФК Фламенго
