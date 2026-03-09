В Украинской ассоциации футбола дали ответ по поводу Мудрика

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
09 марта 2026, 22:55
470
0

В организацию иск от украинца не поступал

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры.

Ранее сообщалось, что юридическая команда Мудрика уже подала иск против УАФ за якобы введение ему запрещенных препаратов без согласия футболиста в лагере сборной Украины.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, в Украинской ассоциации футбола заявили, что никаких исков от украинского футболиста к ним не поступало.

Свой последний матч за «Челси» Михаил Мудрик провел 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций УЕФА против «Гайденгайма», в котором отличился забитым мячом.

Всего в составе лондонцев он провел 73 матча, записав в актив 10 голов и 11 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2031 года.

Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
