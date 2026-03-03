«Судейские ошибки будут всегда»: Коллина – о ВАР

Руководитель судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился своим взглядом на непрекращающуюся критику системы ВАР.

«Вероятно, у многих сложилось ложное впечатление, что внедрение видеоповторов полностью искоренит судейские ошибки. Однако такая задача никогда не ставилась.

Футбол остается игрой, где результат зависит как от фиксации «сухих» фактов, так и от субъективной трактовки эпизодов арбитром. Каким бы идеальным ни становился процесс применения технологий, человеческий фактор и риск случайной ошибки исключить невозможно.

Тем же, кто испытывает ностальгию по временам без видеоассистентов, я искренне советую взглянуть на поединки, где система не задействована – к примеру, на ранние стадии Кубка Англии. Убежден, что после увиденного их позиция кардинально изменится», – заявил легендарный итальянец в беседе со Sky Sport Italia.