Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Судейские ошибки будут всегда»: Коллина – о ВАР
Другие новости
03 марта 2026, 03:49 | Обновлено 03 марта 2026, 03:50
54
0

«Судейские ошибки будут всегда»: Коллина – о ВАР

Глава судей ФИФА объяснил, почему футбол никогда не будет идеальным

03 марта 2026, 03:49 | Обновлено 03 марта 2026, 03:50
54
0
«Судейские ошибки будут всегда»: Коллина – о ВАР
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководитель судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился своим взглядом на непрекращающуюся критику системы ВАР.

«Вероятно, у многих сложилось ложное впечатление, что внедрение видеоповторов полностью искоренит судейские ошибки. Однако такая задача никогда не ставилась.

Футбол остается игрой, где результат зависит как от фиксации «сухих» фактов, так и от субъективной трактовки эпизодов арбитром. Каким бы идеальным ни становился процесс применения технологий, человеческий фактор и риск случайной ошибки исключить невозможно.

Тем же, кто испытывает ностальгию по временам без видеоассистентов, я искренне советую взглянуть на поединки, где система не задействована – к примеру, на ранние стадии Кубка Англии. Убежден, что после увиденного их позиция кардинально изменится», – заявил легендарный итальянец в беседе со Sky Sport Italia.

По теме:
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Президент ФИФА выступил с жесткой инициативой по наказанию расистов
Экс-арбитр ФИФА: «Поступок бразильца в игре Колоса и Карпат назову хамским»
Пьерлуиджи Коллина VAR судьи (арбитры) ФИФА
Михаил Олексиенко Источник: Tuttosport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02 марта 2026, 10:10 27
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции

Ребров сообщил, что Малиновский, Конопля, Довбик и Зинченко не смогут помочь «сине-желтым»

Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Футбол | 02 марта 2026, 06:23 8
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине

В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора
Футбол | 02.03.2026, 20:05
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Критика обоснована? Арбелоа сделал заявление после домашнего провала Реала
Футбол | 03.03.2026, 02:37
Критика обоснована? Арбелоа сделал заявление после домашнего провала Реала
Критика обоснована? Арбелоа сделал заявление после домашнего провала Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 11
Олимпийские игры
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02
Бокс
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем