  Влахович принял важное решение относительно своего будущего
Италия
03 марта 2026, 03:31
Влахович принял важное решение относительно своего будущего

Предложение Турина остается для Душана приоритетным

Влахович принял важное решение относительно своего будущего
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Руководство «Ювентуса» инициировало переговорный процесс с Душаном Влаховичем по поводу продлению его контракта. Ранее в прессе была информация, что 26-летний сербский форвард рассматривает для своего будущего только два варианта: продолжение выступлений в Турине или трансфер в «Барселону».

Согласно сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стартовый раунд переговоров подтвердил взаимное желание сторон продолжать путь вместе, хотя конкретных договоренностей достичь пока не удалось. Клубу и игроку потребуется дополнительное время для анализа финансовых параметров сделки, однако новая встреча запланирована на ближайшее время.

Представители «старой синьоры» четко обозначили готовность продлить контракт на определенных внутренних условиях клуба. Влахович, в свою очередь, подчеркнул, что предложение «Ювентуса» остается для него приоритетным.

Несмотря на скорое завершение действующего контракта, серб пока не подписывал предварительных соглашений с другими топ-клубами. В ближайшие дни футболист намерен проконсультироваться с семьей и доверенными лицами, после чего вернется за стол переговоров с туринцами. Обе стороны демонстрируют стремление найти компромисс по финансовым вопросам.

Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
