Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с результативным полузащитником
Италия
02 марта 2026, 19:53
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с результативным полузащитником

Уэстон Маккенни подписал новое соглашение со старой синьорой

ФК Ювентус

Туринский «Ювентус» официально объявил о продлении контракта с американским полузащитником Уэстоном Маккенни.

Отмечается, что новое соглашение 27-летнего футболиста будет действовать до лета 2030 года.

Напомним, Уэстон Маккенни присоединился к «Ювентусу» летом 2020 года.

В сезоне 2025/26 Уэстон Маккенни провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может попрощаться с тремя игроками группы атаки.

Ювентус Уэстон Маккенни чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Ювентус
