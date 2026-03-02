ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с результативным полузащитником

Туринский «Ювентус» официально объявил о продлении контракта с американским полузащитником Уэстоном Маккенни.

Отмечается, что новое соглашение 27-летнего футболиста будет действовать до лета 2030 года.

Напомним, Уэстон Маккенни присоединился к «Ювентусу» летом 2020 года.

В сезоне 2025/26 Уэстон Маккенни провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может попрощаться с тремя игроками группы атаки.