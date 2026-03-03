Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Критика обоснована? Арбелоа сделал заявление после домашнего провала Реала
Испания
03 марта 2026, 02:37 |
Альваро проанализировал неожиданное поражение мадридцев

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал фиаско в матче против «Хетафе» (0:1) в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

«По моему убеждению, наши голевые ситуации были гораздо острее, чем у соперника. Безусловно, качество нашей игры могло быть выше, однако именно мы создавали наиболее опасные моменты.

Вспомните шанс Винисиуса в первой половине встречи, эпизоды с участием Рюдигера и Родриго… Уверен, мы наиграли как минимум на один забитый мяч. «Хетафе» продемонстрировал качественный футбол, но ничем нас не удивил.

Я верю в силу нашего состава и потенциал исполнителей. Возвращение травмированных игроков в строй существенно усилит коллектив. Наш приоритет – неустанная работа над ошибками и прогресс.

Я принимаю текущую критику, она обоснована. Даже если мы действовали не в полную силу или просто на среднем уровне, команда все равно заслуживала большего количества голов, чем оппонент. «Хетафе» реализовал свой шикарный момент, а мы свои возможности упустили», – подчеркнул Арбелоа.

Реал Мадрид Альваро Арбелоа Хетафе чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
