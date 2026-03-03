После поражения лишь один игрок Реала осмелился подойти к трибунам
Куртуа обратился к фанатам после фиаско в игре с Хетафе
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа обратился к фанатам со словами извинения после фиаско в игре с «Хетафе».
В рамках 26-го тура Ла Лиги подопечные Альваро Арбелоа потерпели минимальное поражение на родном стадионе «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1.
Как информирует ресурс Madrid Zone, ссылаясь на El Mundo, бельгийский голкипер оказался единственным представителем команды, который нашел в себе силы подойти к трибунам, чтобы поблагодарить зрителей и извиниться за результат.
В то же время издание Marca отмечает, что остальные игроки «бланкос» проигнорировали общение с представителями СМИ в микст-зоне.
