После поражения лишь один игрок Реала осмелился подойти к трибунам

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа обратился к фанатам со словами извинения после фиаско в игре с «Хетафе».

В рамках 26-го тура Ла Лиги подопечные Альваро Арбелоа потерпели минимальное поражение на родном стадионе «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1.

Как информирует ресурс Madrid Zone, ссылаясь на El Mundo, бельгийский голкипер оказался единственным представителем команды, который нашел в себе силы подойти к трибунам, чтобы поблагодарить зрителей и извиниться за результат.

В то же время издание Marca отмечает, что остальные игроки «бланкос» проигнорировали общение с представителями СМИ в микст-зоне.