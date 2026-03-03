3 марта в 19:00 женская сборная Украины сыграет против Англии в матче квалификации к чемпионату мира. Встреча пройдет в Анталье на нейтральном поле.

Англия – действующий чемпион Европы 2025 года и финалистка прошлого чемпионата мира. Это одна из самых статусных и стабильных сборных современного женского футбола, команда, которая регулярно играет на решающих стадиях крупных турниров и входит в число фаворитов любого отбора.

Украина по итогам Лиги наций-2025 вышла в Лигу A и уже на этом уровне получила группу с Англией, Испанией и Исландией. Европейская квалификация к ЧМ-2027 пройдет в три этапа. Групповой раунд состоится в марте, апреле и июне 2026 года в трех лигах – A (16 команд), B (16) и C (21).

Напрямую на чемпионат мира выйдут победители четырех групп Лиги A. Остальные путевки будут разыграны в плей-офф осенью 2026 года: в двух раундах определятся еще семь сборных, а одна команда получит шанс через межконтинентальный стыковой турнир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Англия, за которой можно следить на украинской версии сайта.