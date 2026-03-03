3 марта состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/4 финала турнира сыграют киевское «Динамо» и «Ингулец».

Начало игры в 18:00 по Киеву.

Главным арбитром матча будет Александр Шандор из Львова.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

