Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
03 марта 2026, 11:32 | Обновлено 03 марта 2026, 11:33
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Динамо Киев – Ингулец

Матч 1/4 финала Кубка Украины состоится 3 марта в 18:00

ФК Динамо Киев

3 марта состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/4 финала турнира сыграют киевское «Динамо» и «Ингулец».

Начало игры в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Александр Шандор из Львова.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.02 для Динамо и 61.63 для Ингульца. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ингулец Динамо - Ингулец где смотреть
