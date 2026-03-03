Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Динамо Киев – Ингулец
Матч 1/4 финала Кубка Украины состоится 3 марта в 18:00
3 марта состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/4 финала турнира сыграют киевское «Динамо» и «Ингулец».
Начало игры в 18:00 по Киеву.
Главным арбитром матча будет Александр Шандор из Львова.
Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
