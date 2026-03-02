Фиорентина прервала успешную серию в Серии А
«Фиалки» проиграли Удинезе
«Удинезе» разгромил «Фиорентину» в 27-м туре Серии А – 3:0, прервав успешную серию гостей, которые набрали семь очков в трех предыдущих матчах.
Хозяева не доминировали в контроле мяча, но были точнее в атаках: на 10-й минуте после подачи углового от Николо Дзаньоло головой забил Кристиан Кабаселе. На 61-й минуте пенальти реализовал Кинан Дэвис после фола Даниэле Ругани. Под конец матча еще одна ошибка Ругани позволила Адаму Буксе установить окончательный счет – 3:0. «Удинезе» прервал трехматчевую серию поражений и возвращается к борьбе за середину таблицы.
В еще одном матче игрового дня «Болонья» минимально одолела «Пизу».
Серия А. 27-й тур.
Удинезе – Фиорентина – 3:0
Голы: Кабаселе, 10, Дэвис, 64 (п), Букса, 90+4.
Пиза – Болонья – 0:1
Гол: Одго, 90.
