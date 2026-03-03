Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик продолжает поддерживать игровую форму.

По данным источника, во время дисквалификации украинский вингер инвестировал немалые деньги в поддержание игровой формы. Футболист приобрел качественное оборудование, нанял личного тренера и вратаря.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.