Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Англия
03 марта 2026, 22:22 |
1623
3

Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги

Футболист тратит немалые деньги для поддержания формы

03 марта 2026, 22:22 |
1623
3 Comments
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик продолжает поддерживать игровую форму.

По данным источника, во время дисквалификации украинский вингер инвестировал немалые деньги в поддержание игровой формы. Футболист приобрел качественное оборудование, нанял личного тренера и вратаря.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

По теме:
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Standard Sport
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Футбол | 03 марта 2026, 16:50 14
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Челси может принять резонансное решение по Мудрику

У клуба есть право расторгнуть с игроком соглашение

Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03 марта 2026, 08:09 56
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»

Президент «Ингульца» готов расщедриться, если его команда выйдет в полуфинал Кубка Украины

ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
Футбол | 03.03.2026, 21:39
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Футбол | 03.03.2026, 07:34
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Бокс | 03.03.2026, 09:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Вот что пишется в источнике информации на которую опирается автор статьи:
Мудрик, который категорически отрицает предъявленные ему обвинения, до сих пор ожидает результатов анализа пробы «Б». В случае признания виновным ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет в соответствии с действующими правилами Футбольной ассоциации.
Однако, ожидая вынесения приговора, он продолжает тренироваться.
В новом видео, опубликованном для его 1,8 миллиона подписчиков в Instagram, Мудрик отрабатывает удары по воротам на стадионе «Ханикрофт» футбольного клуба «Аксбридж».
Он получает мяч от тренера, обходит болвана и ловко завершает атаку ударом своей менее сильной левой ногой, попавшей в штангу, мимо неподвижно стоящего на месте вратаря.
Предполагается, что он не тренируется с футбольным клубом «Аксбридж», выступающим в четвертой лиге низшего уровня. Он просто тренируется на их искусственном поле.
Ответить
0
New Zelander
Супер. До початку ЧМ має бути готовим
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
02.03.2026, 01:32 5
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29
Футбол
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 30
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 15
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем