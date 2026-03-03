Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Футболист тратит немалые деньги для поддержания формы
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик продолжает поддерживать игровую форму.
По данным источника, во время дисквалификации украинский вингер инвестировал немалые деньги в поддержание игровой формы. Футболист приобрел качественное оборудование, нанял личного тренера и вратаря.
Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.
Мудрик, который категорически отрицает предъявленные ему обвинения, до сих пор ожидает результатов анализа пробы «Б». В случае признания виновным ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет в соответствии с действующими правилами Футбольной ассоциации.
Однако, ожидая вынесения приговора, он продолжает тренироваться.
В новом видео, опубликованном для его 1,8 миллиона подписчиков в Instagram, Мудрик отрабатывает удары по воротам на стадионе «Ханикрофт» футбольного клуба «Аксбридж».
Он получает мяч от тренера, обходит болвана и ловко завершает атаку ударом своей менее сильной левой ногой, попавшей в штангу, мимо неподвижно стоящего на месте вратаря.
Предполагается, что он не тренируется с футбольным клубом «Аксбридж», выступающим в четвертой лиге низшего уровня. Он просто тренируется на их искусственном поле.