Известный украинский клуб имеет долги и перестал функционировать
У «Ворсклы» – проблемы
Защитник «Ворсклы» Владислав Дворовенко прокомментировал сообщение о приостановке деятельности клуба из-за финансовых трудностей.
– Появилась информация о том, что проект мужской команды «Ворсклы» поставлен на паузу. Можете ли вы прокомментировать эти слухи?
– Да, это правда. Все мы надеялись на лучшее, но случилось так, как уже все увидели.
У команды трансферные баны, недавно получили новый бан, есть определенные долги перед игроками. Как будет дальше – неизвестно.
– То есть пока нет никакой информации о том, что будет дальше с игроками «Ворсклы», да?
– Информация есть, но насколько ее можно обнародовать, я не знаю.
– Может быть, вы можете рассказать о ваших личных дальнейших планах?
– Пока планы отойти от шока (смеется).
А дальше буду отталкиваться от завтрашнего дня, когда уже будем знать на 100%, что и как.
– Есть ли у «Ворсклы» финансовые долги перед вами лично?
– Да, есть.
– Можете ли вы назвать приблизительные цифры, о которых идет речь, и есть ли какие-то варианты решения этой ситуации?
– О вариантах решения буду думать позже, посмотрим, чем все закончится.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне отказали в проведении следующего матча на домашней арене
Футболист хочет найти новый клуб