Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Известный украинский клуб имеет долги и перестал функционировать

У «Ворсклы» – проблемы

Известный украинский клуб имеет долги и перестал функционировать
ФК Ворскла. Владислав Дворовенко

Защитник «Ворсклы» Владислав Дворовенко прокомментировал сообщение о приостановке деятельности клуба из-за финансовых трудностей.

– Появилась информация о том, что проект мужской команды «Ворсклы» поставлен на паузу. Можете ли вы прокомментировать эти слухи?

– Да, это правда. Все мы надеялись на лучшее, но случилось так, как уже все увидели.

У команды трансферные баны, недавно получили новый бан, есть определенные долги перед игроками. Как будет дальше – неизвестно.

– То есть пока нет никакой информации о том, что будет дальше с игроками «Ворсклы», да?

– Информация есть, но насколько ее можно обнародовать, я не знаю.

– Может быть, вы можете рассказать о ваших личных дальнейших планах?

– Пока планы отойти от шока (смеется).

А дальше буду отталкиваться от завтрашнего дня, когда уже будем знать на 100%, что и как.

– Есть ли у «Ворсклы» финансовые долги перед вами лично?

– Да, есть.

– Можете ли вы назвать приблизительные цифры, о которых идет речь, и есть ли какие-то варианты решения этой ситуации?

– О вариантах решения буду думать позже, посмотрим, чем все закончится.

