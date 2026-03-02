Экс-босс академии Шахтера будет работать в известном клубе из Бразилии

Аргентинец Хорхе Раффо, который известен в Украине по работе в «Шахтере», в ближайшее время станет новым директором молодежной академии бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

Ожидается, что уже 3 марта Раффо прилетит в Коритибу, где между ним и «красно-черными» будут подписаны все необходимые бумаги для начала сотрудничества.

В «Шахтере» Раффо был руководителем академии клуба с 2017 по 2020 годы, после чего перебрался работать в испанский «Эльче».