  4. Экс-босс академии Шахтера будет работать в известном клубе из Бразилии
Бразилия
02 марта 2026, 23:02 |
Экс-босс академии Шахтера будет работать в известном клубе из Бразилии

Хорхе Раффо договорился о сотрудничестве с «Атлетико Паранаэнсе»

Хорхе Раффо

Аргентинец Хорхе Раффо, который известен в Украине по работе в «Шахтере», в ближайшее время станет новым директором молодежной академии бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

Ожидается, что уже 3 марта Раффо прилетит в Коритибу, где между ним и «красно-черными» будут подписаны все необходимые бумаги для начала сотрудничества.

В «Шахтере» Раффо был руководителем академии клуба с 2017 по 2020 годы, после чего перебрался работать в испанский «Эльче».

Шахтер Донецк Хорхе Раффо Атлетико Паранаэнсе чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко Источник: UmDois Esportes
