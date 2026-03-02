Бразилия02 марта 2026, 23:02 |
273
0
Экс-босс академии Шахтера будет работать в известном клубе из Бразилии
Хорхе Раффо договорился о сотрудничестве с «Атлетико Паранаэнсе»
02 марта 2026, 23:02 |
273
0
Аргентинец Хорхе Раффо, который известен в Украине по работе в «Шахтере», в ближайшее время станет новым директором молодежной академии бразильского «Атлетико Паранаэнсе».
Ожидается, что уже 3 марта Раффо прилетит в Коритибу, где между ним и «красно-черными» будут подписаны все необходимые бумаги для начала сотрудничества.
В «Шахтере» Раффо был руководителем академии клуба с 2017 по 2020 годы, после чего перебрался работать в испанский «Эльче».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 марта 2026, 07:36 9
Футболист хочет остаться в клубе
Олимпийские игры | 02 марта 2026, 18:47 9
Сушкевич – о решении МПК
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Футбол | 02.03.2026, 23:51
Футбол | 02.03.2026, 01:32
Комментарии 0
Популярные новости
01.03.2026, 08:23 4
Бокс
01.03.2026, 00:33 2
02.03.2026, 00:02 4
02.03.2026, 06:15 1
01.03.2026, 06:43 19
01.03.2026, 01:55
02.03.2026, 06:23 8