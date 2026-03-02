Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется перед Индиан-Уэллс

Марта готовится выступить на первом турнире после травмы ноги

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) готовится к участию в турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и поделилась видео с тренировки в своих социальных сетях.

Марта восстановилась после травмы которую она получила на старте Открытого чемпионата Австралии. Украинка подвернула ногу в решающем сете против Эльзы Жакемо. Это будет первый турнир Костюк после Australian Open.

В основную сетку Индиан-Уэллс из украинок заявлены также Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Матчи стартуют 4 марта.

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
