ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется перед Индиан-Уэллс
Марта готовится выступить на первом турнире после травмы ноги
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) готовится к участию в турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и поделилась видео с тренировки в своих социальных сетях.
Марта восстановилась после травмы которую она получила на старте Открытого чемпионата Австралии. Украинка подвернула ногу в решающем сете против Эльзы Жакемо. Это будет первый турнир Костюк после Australian Open.
В основную сетку Индиан-Уэллс из украинок заявлены также Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Матчи стартуют 4 марта.
