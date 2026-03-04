Настоящая трагедия. У звездного футболиста Жироны большие неприятности

Голкипер Марк-Андре тер Штеген переживает сложный период в карьере. После потери места в основе «Барселоны» и перехода в аренду в «Жирону» немец снова получил серьезную травму и перенес операцию.

Из-за длительного восстановления его шансы стать первым номером сборной Германии на чемпионате мира резко уменьшились. Главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн назвал ситуацию «трагедией» и признал, что тер Штеген должен был быть основным вратарем.

Сейчас фаворитом на позицию №1 считается Оливер Бауманн, а будущее тер Штегена в сборной будет зависеть от темпов его восстановления.