04 марта 2026, 23:51
Настоящая трагедия. У звездного футболиста Жироны большие неприятности

Тер Штеген рискует пропустить чемпионат мира

Настоящая трагедия. У звездного футболиста Жироны большие неприятности
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер Марк-Андре тер Штеген переживает сложный период в карьере. После потери места в основе «Барселоны» и перехода в аренду в «Жирону» немец снова получил серьезную травму и перенес операцию.

Из-за длительного восстановления его шансы стать первым номером сборной Германии на чемпионате мира резко уменьшились. Главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн назвал ситуацию «трагедией» и признал, что тер Штеген должен был быть основным вратарем.

Сейчас фаворитом на позицию №1 считается Оливер Бауманн, а будущее тер Штегена в сборной будет зависеть от темпов его восстановления.

Марк-Андре тер Штеген Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
