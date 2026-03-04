Определено будущее Артема Довбика. Каковы перспективы?

Нападающий сборной Украины Артем Довбик продолжает восстановление после серьезной травмы. У нападающего диагностировали разрыв мышечно-сухожильного аппарата левого бедра.

После детального обследования врачи приняли решение об оперативном вмешательстве. Операция прошла успешно, сейчас игрок проходит этап реабилитации и остается вне игры.

Ранее сообщалось, что Артем рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26. Однако, как сообщают итальянские СМИ, украинец будет иметь шанс сыграть в этом сезоне. Футболист должен вернуться в апреле.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.