Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определено будущее Артема Довбика. Каковы перспективы?
Италия
04 марта 2026, 05:02 |
200
0

Определено будущее Артема Довбика. Каковы перспективы?

Футболист будет иметь шанс сыграть в этом сезоне

04 марта 2026, 05:02 |
200
0
Определено будущее Артема Довбика. Каковы перспективы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик продолжает восстановление после серьезной травмы. У нападающего диагностировали разрыв мышечно-сухожильного аппарата левого бедра.

После детального обследования врачи приняли решение об оперативном вмешательстве. Операция прошла успешно, сейчас игрок проходит этап реабилитации и остается вне игры.

Ранее сообщалось, что Артем рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26. Однако, как сообщают итальянские СМИ, украинец будет иметь шанс сыграть в этом сезоне. Футболист должен вернуться в апреле.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

По теме:
Влахович принял важное решение относительно своего будущего
Фиорентина прервала успешную серию в Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с результативным полузащитником
Артем Довбик Рома Рим травма чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03 марта 2026, 08:14 9
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»

Тренер – о позиции нападающего в команде

Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Бокс | 03 марта 2026, 09:40 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»

Британец о сравнении Итаумы с легендой бокса

Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Футбол | 04.03.2026, 00:14
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Гвардиола взорвался из-за календаря Ман Сити перед битвой с Реалом
Футбол | 04.03.2026, 04:09
Гвардиола взорвался из-за календаря Ман Сити перед битвой с Реалом
Гвардиола взорвался из-за календаря Ман Сити перед битвой с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03.03.2026, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 20
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 6
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
02.03.2026, 01:32 5
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем