Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич посоветовал Реброву обратить внимание на футболиста Динамо
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 10:10 |
1402
1

Маркевич посоветовал Реброву обратить внимание на футболиста Динамо

Именитый тренер уверен, что форвард Матвей Пономаренко заслужил вызова в сборную

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями после победы киевского «Динамо» над «Эпицентром», а также оценил игру форварда «бело-синих» Матвея Пономаренко:

– Убедительную, по крайней мере по счету, победу в 18-м туре праздновало «Динамо». Это наконец-то динамо-машина Игоря Костюка прогрелась, завелась и разогналась или сопротивление соперника не показатель?

– Да они сами себе голы забивали. С такой игрой «Эпицентру» было трудно надеяться на положительный результат. Страшные ошибки в обороне, отсюда и такой результат.

Что касается «Динамо» – видно, что молодежь в команде стремится играть, старается, но хватит ли ее энтузиазма на длинную дистанцию, не знаю, это только время покажет.

– Кого можете выделить персонально и назвать лучшим игроком 18-го тура?

– Динамовец Пономаренко. Он хороший матч провел и против «Эпицентра» в частности, два гола забил, и в общем показывает приличный уровень. По-моему, Матвея нужно в сборную Украины вызвать. Решать, конечно же, Реброву, но...

Если разобраться, то кто у нас сейчас из нападающих, кто показывает хорошую игру? Один только Ванат. В каком состоянии Яремчук, не совсем понятно.

Он только недавно перешел в «Лион», проходит процесс адаптации в новой команде, отдал уже в одном из матчей голевую передачу, Фонсека дает ему игровую практику, но... – подытожил Маркевич.

По теме:
Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса
Карпаты намерены подписать полузащитника Динамо и 19-летнего бразильца
Суперкомпьютер оценил шансы Шахтера и ЛНЗ в борьбе за чемпионство
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр Мирон Маркевич Матвей Пономаренко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Паулу Фонсека Роман Яремчук Владислав Ванат
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
kotofej1964
Коли він встиг заслужити? За основі Динамо грає без году тиждень. За збірну U-20 провів чотири гри й забив один гол. Мабуть збірна переживає дуже скрутні часи якщо так легко заслужити туда виклик.
