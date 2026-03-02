Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал выступил с официальным заявлением о травме Мбаппе
Испания
02 марта 2026, 20:25
0

Реал выступил с официальным заявлением о травме Мбаппе

Килиан пройдет консервативное лечение

ФК Реал Мадрид. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением относительно травмы французского нападающего Килиана Мбаппе:

«После обследований, проведенных французскими медицинскими специалистами под наблюдением медицинской службы мадридского «Реала», нашему игроку Килиану Мбаппе был подтвержден диагноз растяжение связок левого колена, а также целесообразность консервативного лечения, которое он сейчас проходит. Его состояние будет контролироваться».

В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 38 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

