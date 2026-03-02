Александр АНТОНЕНКО: «Всегда есть над чем работать»
Главный тренер «Оболони» прокомментировал победу над «Рухом»
Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал победу над львовским «Рухом» (1:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Насколько легко было играть против «Руха» в первом официальном матче дома?
– Не только против «Руха», но и против любой команды играть трудно. Это была первая игра дома, ребята нервничали, но мы их успокаивали. Все ошибаются – главное правильно реагировать на ошибки. Спасибо команде за победу и праздник для болельщиков.
– Довольны ли вы слаженностью команды, учитывая новичков и травмы?
– Тренер не может быть доволен даже после победы – всегда есть над чем работать. Мы на сборах отрабатывали различные схемы и позиции, поэтому интеграция новых игроков проходит нормально. Из-за травм был переполнен лазарет, но это часть футбольного процесса.
– Как оцениваете физическое состояние Ивана Нестеренко и его роль в ключевых эпизодах?
– Он вышел и помог команде – как в защите, так и в атаке. Но это командная работа. Мы подчеркивали, что нужно играть друг за друга. Сегодня именно так и было.
– Какое настроение у руководства после победы?
– Президент заходил в раздевалку – настроение хорошее. Победа всегда добавляет позитива, но мы понимаем, что впереди еще много работы.
