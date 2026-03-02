Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МЮ провел феноменальные 7 туров в АПЛ под руководством Каррика
Англия
МЮ провел феноменальные 7 туров в АПЛ под руководством Каррика

Манчестер Юнайтед под руководством англичанина возглавляет различные статистические рейтинги

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Майкл Каррик, с момента, когда он во второй раз возглавил Манчестер Юнайтед, набрал во главе команды 19 очков в первых своих 7 турах АПЛ.

В ХХ веке только Роберто Ди Маттео во главе Челси и Уле Гуннару Сульшеру во главе МЮ удался подобный старт (также 19 очков).

Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в своих первых 7 матчах в тренерском цикле в АПЛ в XXI веке

  • 19 – Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед), 2025/26
  • 19 – Роберто Ди Маттео (Челси), 2012/13
  • 19 – Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед), 2018/19
  • 18 – Арне Слот (Ливерпуль), 2024/25
  • 18 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), 2016/17
  • 18 – Карло Анчелотти (Челси), 2009/10
  • 18 – Гус Хиддинк (Челси), 2009/10
  • 17 – Анге Постекоглу (Тоттенхэм Хотспур), 2023/24
  • 17 – Маурицио Сарри (Челси), 2018/19
  • 17 – Луис Фелипе Сколари (Челси), 2008/09

МЮ в этих 7 турах набрал больше всего очков из всех команд Премьер-лиги (19). Ближайшим преследователем является Манчестер Сити, имеющий в своем активе 16 очков. У Арсенала и Челси – по 14.

Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ с момента, когда Майкл Каррик возглавил Манчестер Юнайтед

  • 19 – Манчестер Юнайтед
  • 16 – Манчестер Сити
  • 14 – Арсенал
  • 14 – Челси
  • 13 – Ливерпуль
  • 13 – Борнмут
  • 11 – Вест Хэм Юнайтед
  • 11 – Эвертон

Если сравнить первые 7 туров Каррика и Аморима, то англичанин превосходит португальца по большинству главных показателей.

Сравнение достижений Майкла Каррика и Рубена Аморима в первых 7 матчах во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ

  • Очки: Каррик – 19, Аморим – 7
  • Победы: Каррик – 6, Аморим – 2
  • Забитые мячи: Каррик – 14, Аморим – 9
  • Пропущенные мячи: Каррик – 6, Аморим – 12
  • Продвижение в турнирной таблице: Каррик – +4 места, Аморим – -1 место
