МЮ провел феноменальные 7 туров в АПЛ под руководством Каррика

Майкл Каррик, с момента, когда он во второй раз возглавил Манчестер Юнайтед, набрал во главе команды 19 очков в первых своих 7 турах АПЛ.

В ХХ веке только Роберто Ди Маттео во главе Челси и Уле Гуннару Сульшеру во главе МЮ удался подобный старт (также 19 очков).

Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в своих первых 7 матчах в тренерском цикле в АПЛ в XXI веке

19 – Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед), 2025/26

19 – Роберто Ди Маттео (Челси), 2012/13

19 – Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед), 2018/19

18 – Арне Слот (Ливерпуль), 2024/25

18 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), 2016/17

18 – Карло Анчелотти (Челси), 2009/10

18 – Гус Хиддинк (Челси), 2009/10

17 – Анге Постекоглу (Тоттенхэм Хотспур), 2023/24

17 – Маурицио Сарри (Челси), 2018/19

17 – Луис Фелипе Сколари (Челси), 2008/09

МЮ в этих 7 турах набрал больше всего очков из всех команд Премьер-лиги (19). Ближайшим преследователем является Манчестер Сити, имеющий в своем активе 16 очков. У Арсенала и Челси – по 14.

Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ с момента, когда Майкл Каррик возглавил Манчестер Юнайтед

19 – Манчестер Юнайтед

16 – Манчестер Сити

14 – Арсенал

14 – Челси

13 – Ливерпуль

13 – Борнмут

11 – Вест Хэм Юнайтед

11 – Эвертон

Если сравнить первые 7 туров Каррика и Аморима, то англичанин превосходит португальца по большинству главных показателей.

Сравнение достижений Майкла Каррика и Рубена Аморима в первых 7 матчах во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ