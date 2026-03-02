МЮ провел феноменальные 7 туров в АПЛ под руководством Каррика
Манчестер Юнайтед под руководством англичанина возглавляет различные статистические рейтинги
Майкл Каррик, с момента, когда он во второй раз возглавил Манчестер Юнайтед, набрал во главе команды 19 очков в первых своих 7 турах АПЛ.
В ХХ веке только Роберто Ди Маттео во главе Челси и Уле Гуннару Сульшеру во главе МЮ удался подобный старт (также 19 очков).
Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в своих первых 7 матчах в тренерском цикле в АПЛ в XXI веке
- 19 – Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед), 2025/26
- 19 – Роберто Ди Маттео (Челси), 2012/13
- 19 – Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед), 2018/19
- 18 – Арне Слот (Ливерпуль), 2024/25
- 18 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), 2016/17
- 18 – Карло Анчелотти (Челси), 2009/10
- 18 – Гус Хиддинк (Челси), 2009/10
- 17 – Анге Постекоглу (Тоттенхэм Хотспур), 2023/24
- 17 – Маурицио Сарри (Челси), 2018/19
- 17 – Луис Фелипе Сколари (Челси), 2008/09
МЮ в этих 7 турах набрал больше всего очков из всех команд Премьер-лиги (19). Ближайшим преследователем является Манчестер Сити, имеющий в своем активе 16 очков. У Арсенала и Челси – по 14.
Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ с момента, когда Майкл Каррик возглавил Манчестер Юнайтед
- 19 – Манчестер Юнайтед
- 16 – Манчестер Сити
- 14 – Арсенал
- 14 – Челси
- 13 – Ливерпуль
- 13 – Борнмут
- 11 – Вест Хэм Юнайтед
- 11 – Эвертон
Если сравнить первые 7 туров Каррика и Аморима, то англичанин превосходит португальца по большинству главных показателей.
Сравнение достижений Майкла Каррика и Рубена Аморима в первых 7 матчах во главе Манчестер Юнайтед в АПЛ
- Очки: Каррик – 19, Аморим – 7
- Победы: Каррик – 6, Аморим – 2
- Забитые мячи: Каррик – 14, Аморим – 9
- Пропущенные мячи: Каррик – 6, Аморим – 12
- Продвижение в турнирной таблице: Каррик – +4 места, Аморим – -1 место
