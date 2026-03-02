Вторая победа за день. Черноморец провел спарринг с клубом Реал Фарма

«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 2 марта, команда Романа Григорчука провела два товарищеских матча.

Сначала «Черноморец» встретился со своей второй командой, выступающей во Второй лиге. Команды сыграли 4 тайма по 40 минут каждый. Поединок завершился со счетом 16:1 в пользу основного состава.

Во втором поединке дня «Черноморцу» противостоял одесский клуб «Реал Фарма». Команда является аутсайдером Группы А Второй лиги, набрав в 19 матчах всего два очка.

Черноморец вышел вперед на 25-й минуте. Результативным ударом отметился Андрей Хома. Однако на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором тайме «Черноморец» забил еще два мяча. Александр Пшеничнюк реализовал пенальти, а Георгий Робакидзе на 83-й минуте окончательно снял вопрос о победителе.

Товарищеский матч. 2 марта

«Черноморец» – «Реал Фарма» – 3:1

Голы: Хома, 25, Пшеничнюк, 68 (пенальти), Робакидзе, 83