Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая победа за день. Черноморец провел спарринг с клубом Реал Фарма
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 17:41 |
240
0

Вторая победа за день. Черноморец провел спарринг с клубом Реал Фарма

Поединок «Черноморец» – «Реал Фарма» завершился со счетом 3:1

02 марта 2026, 17:41 |
240
0
Вторая победа за день. Черноморец провел спарринг с клубом Реал Фарма
ФК Черноморец

«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 2 марта, команда Романа Григорчука провела два товарищеских матча.

Сначала «Черноморец» встретился со своей второй командой, выступающей во Второй лиге. Команды сыграли 4 тайма по 40 минут каждый. Поединок завершился со счетом 16:1 в пользу основного состава.

Во втором поединке дня «Черноморцу» противостоял одесский клуб «Реал Фарма». Команда является аутсайдером Группы А Второй лиги, набрав в 19 матчах всего два очка.

Черноморец вышел вперед на 25-й минуте. Результативным ударом отметился Андрей Хома. Однако на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором тайме «Черноморец» забил еще два мяча. Александр Пшеничнюк реализовал пенальти, а Георгий Робакидзе на 83-й минуте окончательно снял вопрос о победителе.

Товарищеский матч. 2 марта

«Черноморец» – «Реал Фарма» – 3:1

Голы: Хома, 25, Пшеничнюк, 68 (пенальти), Робакидзе, 83

По теме:
Забили 17 мячей на двоих. Черноморец провел спарринг с Черноморцем-2
Владислав КЛИМЕНКО: «Работа с Григорчуком – это интенсивность и дисциплина»
Необычный формат матча. Полесье и Полесье-2 провели спарринг
товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Реал Фарма Одесса Андрей Хома Александр Пшеничнюк Георгий Робакидзе
Сергей Турчак Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Футбол | 02 марта 2026, 00:02 4
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо

Киевский клуб поздравил бывшего тренера с днем рождения

Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 02 марта 2026, 15:32 0
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 2 марта в 22:15 по Киеву

Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Футбол | 02.03.2026, 09:45
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02.03.2026, 10:10
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01.03.2026, 16:31
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 13
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 37
Другие виды
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем