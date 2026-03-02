Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили 17 мячей на двоих. Черноморец провел спарринг с Черноморцем-2
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 15:32 | Обновлено 02 марта 2026, 16:39
425
2

Забили 17 мячей на двоих. Черноморец провел спарринг с Черноморцем-2

Поединок «Черноморец» – «Черноморец-2» завершился со счетом 16:1

02 марта 2026, 15:32 | Обновлено 02 марта 2026, 16:39
425
2 Comments
Забили 17 мячей на двоих. Черноморец провел спарринг с Черноморцем-2
ФК Черноморец

«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В понедельник, 2 марта, команда Романа Григорчука сыграла с «Черноморцем-2».

Матч прошел в непривычном для болельщиков формате. Команды провели на поле 160 минут (4х40).

Первая команда «Черноморца» одержала убедительную победу, забив в ворота соперника 16 мячей.

Товарищеский матч. 2 марта

«Черноморец» – «Черноморец-2» – 16:1

По теме:
Владислав КЛИМЕНКО: «Работа с Григорчуком – это интенсивность и дисциплина»
Необычный формат матча. Полесье и Полесье-2 провели спарринг
КОМАРНИЦКИЙ: «Наша задача – правильно подвести игроков к матчу с ЛНЗ»
учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Черноморец Одесса Черноморец-2 Одесса
Сергей Турчак Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02 марта 2026, 08:10 13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»

Мирон Богданович объяснил, почему согласился в свое время работать в «Металлисте»

Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02 марта 2026, 10:10 24
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции

Ребров сообщил, что Малиновский, Конопля, Довбик и Зинченко не смогут помочь «сине-желтым»

Дебют Суркиса-младшего, поражение ЛНЗ, единоличное лидерство Шахтера
Футбол | 02.03.2026, 15:23
Дебют Суркиса-младшего, поражение ЛНЗ, единоличное лидерство Шахтера
Дебют Суркиса-младшего, поражение ЛНЗ, единоличное лидерство Шахтера
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01.03.2026, 16:31
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 02.03.2026, 07:36
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex.belogubko
вот уровень ЧО и не какого УПЛ---клоуны
Ответить
0
Сергей Викторович
Эту игру надо было запланировать на 1-е апреля.
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 19
Бокс
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 7
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 49
Футбол
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем