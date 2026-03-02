Забили 17 мячей на двоих. Черноморец провел спарринг с Черноморцем-2

«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В понедельник, 2 марта, команда Романа Григорчука сыграла с «Черноморцем-2».

Матч прошел в непривычном для болельщиков формате. Команды провели на поле 160 минут (4х40).

Первая команда «Черноморца» одержала убедительную победу, забив в ворота соперника 16 мячей.

Товарищеский матч. 2 марта

«Черноморец» – «Черноморец-2» – 16:1