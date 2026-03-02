Украина. Первая лига02 марта 2026, 15:32 | Обновлено 02 марта 2026, 16:39
Забили 17 мячей на двоих. Черноморец провел спарринг с Черноморцем-2
Поединок «Черноморец» – «Черноморец-2» завершился со счетом 16:1
«Черноморец» продолжает подготовку ко второй части чемпионата. В понедельник, 2 марта, команда Романа Григорчука сыграла с «Черноморцем-2».
Матч прошел в непривычном для болельщиков формате. Команды провели на поле 160 минут (4х40).
Первая команда «Черноморца» одержала убедительную победу, забив в ворота соперника 16 мячей.
Товарищеский матч. 2 марта
«Черноморец» – «Черноморец-2» – 16:1
Комментарии 2
вот уровень ЧО и не какого УПЛ---клоуны
Эту игру надо было запланировать на 1-е апреля.
