Украина. Первая лига
Тренер Ворсклы прокомментировал информацию о возможном исчезновении клуба

Валерий Куценко ждет дальнейших указаний от руководства полтавского клуба

ФК Ворскла Полтава. Валерий Куценко

Исполняющий обязанности главного тренера полтавской «Ворсклы» Валерий Куценко прокомментировал информацию о возможном прекращении существования клуба Первой лиги:

– Валерий Викторович, правда ли, что «Ворскла» не будет играть во второй части сезона?

– Пока что нечего комментировать. Мы на паузе.

– Вообще это правдивая информация?

– Нет еще 100% подтверждения. В ближайшие дни руководство клуба решит этот вопрос.

– Тренировочный процесс также остановлен?

– Мы тренировались, были выходные, со 2 марта мы на паузе. Нам руководство сообщило, что через несколько дней будет окончательная информация, – рассказал Куценко.

Полтавская команда начала тренировочный сбор 20 января и запланировала провести семь спаррингов, часть из которых уже была сыграна.

«Ворскла» одолела «Александрию» U-19 со счетом 4:3 и сыграла вничью со второй командой «горожан» – 2:2. Поединки против «Виктории» и «Тростянца» были отменены из-за погодных условий.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Валерий Куценко
Николай Тытюк Источник: UA-Football
