Тренер Ворсклы прокомментировал информацию о возможном исчезновении клуба
Валерий Куценко ждет дальнейших указаний от руководства полтавского клуба
Исполняющий обязанности главного тренера полтавской «Ворсклы» Валерий Куценко прокомментировал информацию о возможном прекращении существования клуба Первой лиги:
– Валерий Викторович, правда ли, что «Ворскла» не будет играть во второй части сезона?
– Пока что нечего комментировать. Мы на паузе.
– Вообще это правдивая информация?
– Нет еще 100% подтверждения. В ближайшие дни руководство клуба решит этот вопрос.
– Тренировочный процесс также остановлен?
– Мы тренировались, были выходные, со 2 марта мы на паузе. Нам руководство сообщило, что через несколько дней будет окончательная информация, – рассказал Куценко.
Полтавская команда начала тренировочный сбор 20 января и запланировала провести семь спаррингов, часть из которых уже была сыграна.
«Ворскла» одолела «Александрию» U-19 со счетом 4:3 и сыграла вничью со второй командой «горожан» – 2:2. Поединки против «Виктории» и «Тростянца» были отменены из-за погодных условий.
