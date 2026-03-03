Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский защитник: «Думаю, нашей команды больше не будет»
Украина. Первая лига
Футболист полтавской «Ворсклы» Вадим Червак прокомментировал информацию о будущем клуба

ФК Ворскла Полтава. Вадим Червак

Защитник полтавской «Ворсклы» Вадим Червак отреагировал на слухи о перспективах команды, которая находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем:

«Я сейчас дома, болею, поэтому знаю только то же, что и вы. Думаю, нашей команды больше не будет, ведь последнюю неделю была ситуация с питанием («Ворскла» сократила питание в команде – прим.).

Трансферный бан как был, так и остался. И задолженность тоже есть, ничего не было погашено. Они же перед началом сезона каким-то футболистам погасили, но потом снова появились баны.

Поэтому не думаю, что долги погасили, ведь если бы сняли баны – было бы новое усиление», – сообщил Червак.

ФИФА наложил пять трансферных банов на полтавский клуб из-за задолженностей перед бывшими игроками и тренерским штабом. Последний раз информация о наказании от Международной федерации футбола появилась 19 февраля.

Клуб Первой лиги так и не сумел зарегистрировать потенциальных новичков, которые находились на просмотре исполняющего обязанности главного тренера Валерия Куценко.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Вадим Червак
Николай Тытюк Источник: Трибуна
kadaad .
Очередному олигарху надоело играться в футбол.....
Ответить
+2
