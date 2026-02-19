Известный украинский клуб получил бан от ФИФА. О трансферах можно забыть

Полтавская «Ворскла» получила очередной трансферный бан от ФИФА – информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Во время зимнего перерыва представитель Первой лиги делал все возможное, чтобы погасить долги перед бывшими игроками и подписать новых.

Исполняющий обязанности главного тренера Валерий Куценко вызывал на тренировочный сбор несколько потенциальных новичков, однако исправить ситуацию так и не удалось.

«Ворскла» не имеет права регистрировать футболистов в течении трех ближайших трансферных окон из-за финансовых задолженностей перед бывшими игроками и членами тренерского штаба, которые ранее защищали цвета полтавской команды.

Решение о наказании вступило в силу в среду, 18 февраля. В пассиве полтавского клуба уже пять трансферных запретов от Международной федерации футбола.

После 18 туров в Первой лиге «Ворскла» набрала 21 балл и занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем официальном поединке, который состоится 21 марта, подопечные Куценко сыграют против запорожского «Металлурга».

ФОТО. Все трансферные баны Ворсклы от Международной федерации футбола