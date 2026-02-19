Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский клуб получил бан от ФИФА. О трансферах можно забыть
Украина. Первая лига
19 февраля 2026, 11:11 |
Известный украинский клуб получил бан от ФИФА. О трансферах можно забыть

В пассиве полтавской «Ворсклы» уже пять трансферных запретов от Международной федерации футбола

Полтавская «Ворскла» получила очередной трансферный бан от ФИФА – информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Во время зимнего перерыва представитель Первой лиги делал все возможное, чтобы погасить долги перед бывшими игроками и подписать новых.

Исполняющий обязанности главного тренера Валерий Куценко вызывал на тренировочный сбор несколько потенциальных новичков, однако исправить ситуацию так и не удалось.

«Ворскла» не имеет права регистрировать футболистов в течении трех ближайших трансферных окон из-за финансовых задолженностей перед бывшими игроками и членами тренерского штаба, которые ранее защищали цвета полтавской команды.

Решение о наказании вступило в силу в среду, 18 февраля. В пассиве полтавского клуба уже пять трансферных запретов от Международной федерации футбола.

После 18 туров в Первой лиге «Ворскла» набрала 21 балл и занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем официальном поединке, который состоится 21 марта, подопечные Куценко сыграют против запорожского «Металлурга».

ФОТО. Все трансферные баны Ворсклы от Международной федерации футбола

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава ФИФА Валерий Куценко трансферный бан
Николай Тытюк Источник: ФИФА
