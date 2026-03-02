АТР 250 в Сантьяго. Итальянец стал чемпионом турнира и завоевал пятый титул
Лучано Дардери переиграл Ханфманна в решающем матче и завоевал трофей в Чили
Итальянский теннисист Лучано Дардери (ATP 21) стал чемпионом турнира АТР 250 в Сантьяго.
В решающем поединке Дардери обыграл представителя Германии Янника Ганфманна (ATP 65) за 1 час и 49 минут – 7:6 (8:6), 7:5.
Теннисисты провели третье очное противостояние. Лучано одержал победу третий раз.
На пути к трофею итальянец также переиграл Мариано Навоне, Андреа Пеллегрино и Себастьана Баэса.
Это шестой финал на уровне Тура для 24-летнего теннисиста и пятый титул в карьере. Все финалы Дардери играл на грунте.
АТР 250 Сантьяго. Грунт, финал
Лучано Дардери – Янник Ганфманн – 7:6 (8:6), 7:5
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пейтон Стернс в финале соревнований в двух сетах одолела Тейлор Таунсенд
Мирон Богданович объяснил, почему согласился в свое время работать в «Металлисте»