АТР 250 в Сантьяго. Итальянец стал чемпионом турнира и завоевал пятый титул

Итальянский теннисист Лучано Дардери (ATP 21) стал чемпионом турнира АТР 250 в Сантьяго.

В решающем поединке Дардери обыграл представителя Германии Янника Ганфманна (ATP 65) за 1 час и 49 минут – 7:6 (8:6), 7:5.

Теннисисты провели третье очное противостояние. Лучано одержал победу третий раз.

На пути к трофею итальянец также переиграл Мариано Навоне, Андреа Пеллегрино и Себастьана Баэса.

Это шестой финал на уровне Тура для 24-летнего теннисиста и пятый титул в карьере. Все финалы Дардери играл на грунте.

АТР 250 Сантьяго. Грунт, финал

Лучано Дардери – Янник Ганфманн – 7:6 (8:6), 7:5

Видеообзор матча