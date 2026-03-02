8-я команда в истории достигла отметки в 1000+ побед в Ла Лиге. Какая?

Реал Сосьедад стал 8-м клубом в истории, одержавшим 1000+ побед в Ла Лиге.

Историческое событие произошло в выездном матче 26-го тура, в котором Реал Сосьедад победил Мальорку со счетом 1:0.

Таким образом, команда из Сан-Себастьяна пополнила элитный список испанских команд с четырехзначным количеством побед.

Рекордсменом чемпионата Испании является мадридский Реал, в активе которого 1865 побед.

На втором месте расположена Барселона (1808), на третьем – Атлетико (1435).

Команды с 1000+ победами в Ла Лиге

1865 – Реал

1808 – Барселона

1435 – Атлетико

1332 – Атлетик

1301 – Валенсия

1126 – Севилья

1018 – Эспаньол

1000 – Реал Сосьедад