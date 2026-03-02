8-я команда в истории достигла отметки в 1000+ побед в Ла Лиге. Какая?
Вспомним все клубы чемпионата Испании, кому покорилось в разное время данное достижение
Реал Сосьедад стал 8-м клубом в истории, одержавшим 1000+ побед в Ла Лиге.
Историческое событие произошло в выездном матче 26-го тура, в котором Реал Сосьедад победил Мальорку со счетом 1:0.
Таким образом, команда из Сан-Себастьяна пополнила элитный список испанских команд с четырехзначным количеством побед.
Рекордсменом чемпионата Испании является мадридский Реал, в активе которого 1865 побед.
На втором месте расположена Барселона (1808), на третьем – Атлетико (1435).
Команды с 1000+ победами в Ла Лиге
- 1865 – Реал
- 1808 – Барселона
- 1435 – Атлетико
- 1332 – Атлетик
- 1301 – Валенсия
- 1126 – Севилья
- 1018 – Эспаньол
- 1000 – Реал Сосьедад
1000 - Teams with +1000 wins in @LaLigaEN history:— OptaJose (@OptaJose) March 2, 2026
1865 - Real Madrid
1808 - Barcelona
1435 - Atlético de Madrid
1332 - Athletic Club
1301 - Valencia
1126 - Sevilla
1018 - Espanyol
1000 - REAL SOCIEDAD
Milestone. 🌟 pic.twitter.com/ScQypthZti
