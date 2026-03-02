8-я команда в истории достигла отметки в 1000+ побед в Ла Лиге. Какая?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 марта 2026, 15:21
Вспомним все клубы чемпионата Испании, кому покорилось в разное время данное достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

Реал Сосьедад стал 8-м клубом в истории, одержавшим 1000+ побед в Ла Лиге.

Историческое событие произошло в выездном матче 26-го тура, в котором Реал Сосьедад победил Мальорку со счетом 1:0.

Таким образом, команда из Сан-Себастьяна пополнила элитный список испанских команд с четырехзначным количеством побед.

Рекордсменом чемпионата Испании является мадридский Реал, в активе которого 1865 побед.

На втором месте расположена Барселона (1808), на третьем – Атлетико (1435).

Команды с 1000+ победами в Ла Лиге

  • 1865 – Реал
  • 1808 – Барселона
  • 1435 – Атлетико
  • 1332 – Атлетик
  • 1301 – Валенсия
  • 1126 – Севилья
  • 1018 – Эспаньол
  • 1000 – Реал Сосьедад
чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика Реал Сосьедад Реал Мадрид Барселона Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Валенсия Севилья Эспаньол
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
