Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 22:42
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»

Тренер против искусственных полей

Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского клуба «Динамо» Игорь Суркис выступил с заявлением, что клуб против строительства искусственных полей. Суркис заявил, что поле на домашнем стадионе киевлян будет в идеальном состоянии.

– В последнее время много обсуждается тема успехов норвежской команды «Буде-Глимт» и строительства искусственных полей. Считаете ли вы, что это решит проблему подготовки игроков?

– Я не понимаю, зачем нам нужен стадион со искусственным полем. У нас на базе семь полей – и все в хорошем состоянии. На стадионе «Динамо» поле тоже наполовину синтетическое, нужно только, чтобы выросла трава – и оно будет идеальным.

Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
