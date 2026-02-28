«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал игру команды после победы над Эпицентром (4:0). В эфире «Про Футбол Digital» глава «бело-синих» ответил на вопросы журналистов и поделился впечатлениями от домашнего матча киевлян.

– Нам нужно сыграть 5-6 туров, чтобы понять, куда мы движемся. Команда выиграла и не пропустила, что очень важно. А что касается подготовки, она у всех одинаковая, все понимают, кто вылетает, а кто борется за призовые места. Также все понимают, что в этих играх решается очень многое.

Поле некачественное, поэтому мы не можем играть на скоростях. Нужно дождаться, когда станет теплее. Как мне сказали – еще две-три недели, и поле будет в нормальном состоянии. Мы круглосуточно включаем подогрев, поддерживаем температуру 14-15 градусов, а также засеяли поле. Почему оно такое – это вопрос к агрономам, потому что поле на базе очень качественное, и ребята им очень довольны.

– Когда вы поняли, что с полем что-то не так?

– Когда открыли его. Мы грели поле исключительно на генераторах, ведь у нас нет освещения. Мы тоже работаем на генераторах. Было бы неправильно, я бы даже сказал аморально, просить, чтобы нам включили свет, когда люди неделями живут без него. Поэтому мы купили генераторы и с их помощью грели поле. Это тоже усложняет процесс, потому что к генераторам нужно было подключить кабели. Возможно, где-то на неделю мы опоздали. Повторюсь, это вопрос к агрономам, мы сделали определенные выводы и в будущем будем делать все вовремя.

– В интервью генеральный директор клуба сказал, что на поле было потрачено много денег...

– Я понимаю. Когда потрачены средства, должно быть качество. Деньги тратит не генеральный директор, а клуб. Я был на собрании с командой, возможно, не проконтролировал этот процесс. Но мне говорили, что все должно быть хорошо, а трава не взошла, потому что во время последнего матча перед зимним перерывом шел снег, а мы сильно поливали газон – это было просьбой тренерского штаба, который тогда работал. В итоге, поле залили, и трава не взошла.

Словом, причины есть, но я хочу напомнить 1997 год, когда пришел Валерий Лобановский. Тогда тоже была суровая зима, открыли поле, а оно было без травы. Мне тогда запомнилось, как Валерий Васильевич сказал: «Меня поле не интересует, меня интересует, чтобы поле было гладким, и чтобы мяч на нем не прыгал». К сожалению, погодные условия, а также то, что делает враг, это не оправдание – мы должны были очень тщательно за этим следить.

– В последнее время много обсуждается тема успехов норвежской команды «Буде-Глимт» и строительства искусственных полей. По вашему мнению, это решит проблему подготовки игроков?

– Я не понимаю, зачем нам нужны искусственные поля. У нас на базе семь полей – и все в хорошем состоянии. На стадионе «Динамо» поле тоже наполовину синтетическое, нужно только, чтобы выросла трава – и оно будет идеальным.

– Победа 4:0 вас не очень радует?

– Я, как и все, посмотрю на турнирную таблицу после последнего тура. Победили – это хорошо, значит есть определенные сдвиги, команда играет по-другому, настроение хорошее – и на сборах, и здесь, в Киеве. Вы же видите, кто выходит с лавки запасных – Ярмоленко, Буяльский. Это явное усиление, но они пропустили часть сборов, поэтому Костюк ставит тех ребят, которые готовы на данный момент лучше. Я это понимаю, и, надеюсь, Ярмоленко, Буяльский, Караваев, Тимчик тоже это понимают. Но они могут выйти, сделать разницу и дать результат. Мы должны давать нашей молодежи приобретать опыт, ведь такие ребята, как Редушко, Пономаренко, который забивает в каждой игре, должны играть.

– Часть людей критикует вас за то, что в первой команде дебютировал футболист с фамилией Суркис…

– Пусть критикуют. Есть главный тренер – я никогда не вмешиваюсь в определение состава. Вячеславу исполнилось 20 лет, команда вела в счете 4:0 и сделала ему такой подарок. Это для него запомнится на всю жизнь, независимо от того, будет ли он играть в киевском «Динамо» или нет. Если будет играть, то его уровень и качество должны быть лучше, чем у других, процентов на 50, потому что всегда будут разговоры.

И мой зять, и племянник играют в «Динамо», поэтому я понимаю, что критика как была, так и будет в дальнейшем – я к ней отношусь абсолютно спокойно. Эти разговоры меня не интересуют – все вопросы к тренеру. Они профессиональные футболисты. Кристиан Биловар хоть и стал моим зятем, перешел в ДЮФШ «Динамо» в 13 лет, пройдя весь путь до первой команды. Как они познакомились с моей дочерью, нужно спросить у них. Возможно, если бы он не был моим зятем, он бы тоже играл в «Динамо». Пока что он выигрывает конкуренцию у других футболистов. Не я говорю Костюку ставить моего зятя. Его жизнь от того, будет он играть или нет, хуже не станет, поверьте мне.

– Прокомментируйте ситуацию с отсутствием трансферов.

– Футболисты, которые к нам приезжали и которые чего-то стоили, например, Витиньо, Рамирес, могли играть в «Динамо», но почему-то уехали. А Лонвейк, которого мы покупали при Луческу, услышав первый шахед, который упал в озере возле базы, испугался. В 3 часа ночи мне позвонили его родители и сказали, что я должен отпустить их сына – и мы его отпустили.

Брать легионеров для количества, когда есть свои ребята, и закрывать дорогу тем же Редушку, Пономаренко и другим, я не буду. И меня вообще не волнует, что говорят разные журналисты. Пусть не считают мои деньги. В команде «Динамо» все в порядке, все вовремя получают зарплату. На сегодня у нас работает 650 сотрудников плюс футболисты – все довольны. Когда закончится война, все все увидят.