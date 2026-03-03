Костюк подготовил сюрприз для Суркиса в Динамо

3 марта киевское «Динамо» проведет четвертьфинальный матч Кубка Украины 2025/26 против «Ингульца». Поединок состоится в столице на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского и начнется в 18:00.

Украинский журналист Сергей Тищенко сообщил, что первый матч в стартовом составе «Динамо» проведет вратарь Вячеслав Суркис.

Ранее голкипер «Динамо» Киев Вячеслав Суркис прокомментировал свой дебют в составе первой команды столичного клуба. Вратарь вышел на замену в матче против «Эпицентра» в УПЛ (0:4).