Костюк подготовил сюрприз для Суркиса в Динамо
Вячеслав может сыграть уже в кубковом матче
3 марта киевское «Динамо» проведет четвертьфинальный матч Кубка Украины 2025/26 против «Ингульца». Поединок состоится в столице на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского и начнется в 18:00.
Украинский журналист Сергей Тищенко сообщил, что первый матч в стартовом составе «Динамо» проведет вратарь Вячеслав Суркис.
Ранее голкипер «Динамо» Киев Вячеслав Суркис прокомментировал свой дебют в составе первой команды столичного клуба. Вратарь вышел на замену в матче против «Эпицентра» в УПЛ (0:4).
