Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Костюк подготовил сюрприз для Суркиса в Динамо

Вячеслав может сыграть уже в кубковом матче

Костюк подготовил сюрприз для Суркиса в Динамо
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

3 марта киевское «Динамо» проведет четвертьфинальный матч Кубка Украины 2025/26 против «Ингульца». Поединок состоится в столице на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского и начнется в 18:00.

Украинский журналист Сергей Тищенко сообщил, что первый матч в стартовом составе «Динамо» проведет вратарь Вячеслав Суркис.

Ранее голкипер «Динамо» Киев Вячеслав Суркис прокомментировал свой дебют в составе первой команды столичного клуба. Вратарь вышел на замену в матче против «Эпицентра» в УПЛ (0:4).

стадион Динамо им. Валерия Лобановского Кубок Украины по футболу Динамо Киев Динамо - Ингулец Ингулец Вячеслав Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
