Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 11:57 | Обновлено 02 марта 2026, 12:21
112
0

Полтава и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Игорь Тимченко и Василий Баранов назвали футболистов, которые выйдут на поле с первых минут

02 марта 2026, 11:57 | Обновлено 02 марта 2026, 12:21
112
0
Полтава и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
СК Полтава

В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 2 марта, сыграют «Полтава» и «Кудровка».

Наставники команд – Игорь Тимченко и Василий Баранов – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 17-ти сыгранных туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице. «Кудровка» занимает 13-е место, в активе команды Баранова – 16 пунктов.

Полтава: Минчев, Кононов, Мисюра, Веремиенко, Коцюмака, Даниленко, Дорошенко, Галенков, Одарюк, Марусич, Сухоручко

Кудровка: Яшков, Фарина, Гусев, Мачелюк, Козак, Морозко, Беляев, Глущенко, Сердюк, Таипи, Нагнойный

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Полтава – Кудровка:

По теме:
Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо
Полегенько дебютировал в 9-м для себя клубе УПЛ
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Команда провела два разных тайма»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Кудровка Полтава - Кудровка Игорь Тимченко Василий Баранов стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Футбол | 01 марта 2026, 15:13 8
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»

Португалец высказался о Джанлуке Престианни

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01 марта 2026, 10:21 104
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Футбол | 02.03.2026, 09:02
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Футбол | 02.03.2026, 03:50
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 10
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 13
Футбол
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем