Полтава и Кудровка выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 2 марта, сыграют «Полтава» и «Кудровка».

Наставники команд – Игорь Тимченко и Василий Баранов – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

После 17-ти сыгранных туров «Полтава» набрала девять баллов и разместилась на 16-й позиции в турнирной таблице. «Кудровка» занимает 13-е место, в активе команды Баранова – 16 пунктов.

Полтава: Минчев, Кононов, Мисюра, Веремиенко, Коцюмака, Даниленко, Дорошенко, Галенков, Одарюк, Марусич, Сухоручко

Кудровка: Яшков, Фарина, Гусев, Мачелюк, Козак, Морозко, Беляев, Глущенко, Сердюк, Таипи, Нагнойный

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Полтава – Кудровка: